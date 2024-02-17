100 % معالجة البلاغات الواردة خلال الأمطار في بلدية عجمان

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من التعامل الفوري مع كافة البلاغات الواردة خلال فترة المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة الماضية، ليحقق مؤشر المعالجة ما نسبته 100 %، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة لعمل كفاءاتها خلال الأمطار. وبينت الدائرة، أنها تعاملت مع البلاغات خلال الفترة الواقعة من تاريخ 1 وحتى 15 فبراير الحالي، واستجابت الكوادر في مركز الاتصال 80070 بشكل فوري، لمواصلة الخطط المعدة للتعامل مع الحالات، مؤكدة أن جهود فرق العمل تكاملت لضمان المعالجة الفورية حيث تبدأ بتلقي البلاغ وتوجيه الفرق الميدانية لموقع البلاغ.

وأكدت الدائرة، أنها توفر أفضل المعدات والخطط الاستباقية للتعامل مع الموسم المطري وتكثف الجهود مما أسهم في حل جميع البلاغات خلال وقت قياسي، منوهة إلى امتلاكها لأفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة.

وأوضحت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام ((سي آر إم))، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.

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