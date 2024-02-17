3 طالبات يبتكرن تطبيقاً للتواصل مع المرضى الداخلين في غيبوبة

نجحت ثلاث طالبات في ابتكار تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المرضى الذين يدخلون في غيبوبة، ويعتمد التطبيق على تحويل الجمل إلى إشارات كهربائية واهتزازات، ما يتيح للأشخاص التواصل مع المرضى وفهمهم بشكل أفضل.

ونفذ المشروع الطالبات ميثة آدم البلوشي، وروضة فهد البلوشي، وعذاري سعيد البلوشي، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية فرع العقابية في العين، تحت إشراف المعلمة المهندسة أثير حسن جاد الله، بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية وتعزيز التواصل والتفاعل مع المرضى الذين يدخلون في غيبوبة، مما يخدم مصلحة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وأكدت الطالبات أن المشروع يستكشف تحديات التواصل التي تواجه المرضى الذين يدخلون في غيبوبة وأسرهم، ويعمل التطبيق على ترجمة الجمل إلى إشارات كهربائية واهتزازات باستخدام استراتيجيات محاكاة متنوعة، مما يوفر خيارات اتصال متنوعة، وباستخدام هذا الأسلوب الإبداعي يمكن للأشخاص العاديين إجراء محادثات ذات مغزى مع المرضى أثناء الغيبوبة.

وألهمت فكرة التطبيق الطالبات بعد أن أصيبت جدة إحداهن بالشلل، ومصادفتهن لحالة امرأة قضت 27 عاماً في غيبوبة واستيقظت منها، وكانت أسرتها تمني النفس بالتواصل معها دون جدوى، ومن ثم باشرن في تنفيذ التطبيق من أجل تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام رائد في الرعاية الصحية، وتسهيل تواصل الأفراد الذين يدخلون في غيبوبة من خلال ترجمة الكلام المنطوق إلى إشارات موجية مفهومة، وتطمح الطالبات بتطوير التطبيق ليتمكن من ترجمة أفكار المرضى إلى كلمات وجمل مفهومة يستطيع أفراد عائلاتهم فهمها.

من جانبها، اعتبرت المشرفة على المشروع المعلمة أثير حسن جاد الله، أن المشروع فريد من نوعه، حيث تتيح هذه التكنولوجيا للأشخاص العاديين فرصة التواصل الفعّال مع المرضى الذين يدخلون في غيبوبة، مما يساعد في دعمهم ورفع معنوياتهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي في تطوير نظام الرعاية الصحية، حيث يمكن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على حالات أخرى تتطلب تواصلاً صعباً مثل الشلل أو الاضطرابات التواصلية الأخرى، كما يمكن أن يؤثر المشروع إيجاباً على تطوير المجتمع والتوعية بأهمية الرعاية الصحية للمرضى، من خلال تسليط الضوء على قدرات التكنولوجيا في تحسين حياة المرضى، وتطوير حلول جديدة لتحسين رفاهيتهم.

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