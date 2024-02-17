بدء استقبال طلبات المشاركة في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، وهي جزء من أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية ((هيرا)) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، مشيراً إلى أن الطاقم الإماراتي الذي سيتم اختياره سينضم للبرنامج في مركز جونسون للفضاء مع انطلاق المرحلة الثانية من الدراسة المقررة في شهر مايو من العام الجاري.

مجالات علمية

وقال عدنان الريس مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء، ومدير برنامج المريخ 2117، في مركز محمد بن راشد للفضاء إنه يشترط في المتقدم للمشاركة في هذا البرنامج أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وألا يقل عمره عن 30 عاماً ويتقن التواصل باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن الأفضلية بين المتقدمين ستكون للمتخصصين في المجالات العلمية في الفيزياء والأحياء والطب الشرعي وعلم النفس وهندسة الميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وأشار إلى أنه سوف يتم تقييم الطلبات من قبل لجنة مختصة، لاختيار المرشحين الأنسب بينهم بعد إجراء المقابلات الشخصية معهم، ومن ثم إخضاعهم لمجموعة من الاختبارات لاختيار أعضاء الفريق النهائي المشارك في التجربة الثانية، وذلك في إطار أبحاث محاكاة مهام الاستكشاف البشرية ((هيرا)) التابعة لوكالة ((ناسا)).

4 مراحل

وأوضح أن الدراسة الإماراتية الثانية لمحاكاة الفضاء سوف تمتد على مدار 180 يوماً من العمل البحثي عبر 4 مراحل (45 يوماً لكل منها) وسيشارك أعضاء الطاقم الإماراتي بداية من المرحلة الثانية في 10 مايو من العام الجاري، بينما ستبدأ المرحلتان الثالثة والرابعة في 9 أغسطس 2024 و1 نوفمبر 2024، على التوالي، مشيراً إلى أن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء يلعب دوراً حيوياً في تعزيز فهم التحديات والفروق الدقيقة التي تواجه المهام الفضائية طويلة الأمد، كما يظهر الالتزام القوي في دفع التقنيات الابتكارية الضرورية لدعم المهام المستقبلية إلى القمر وما بعده.

وأكد الريس أن هذه الأنشطة تساعد الباحثين في تطوير استراتيجيات لزيادة استقلالية أفراد الطاقم التناظري وتعزيز تفاعلهم كفريق، وتسهم في تعزيز التواصل الفعال لتحقيق الأهداف المحددة، ومن خلال هذه البيانات، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات تدريب أكثر فعالية لرواد الفضاء، استعداداً للمهام المستقبلية مثل استكشاف المريخ، وهي رؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامج المريخ 2117.

تجارب متنوعة

وأضاف: إن الجامعات الإماراتية سوف تلعب دوراً محورياً في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، من خلال تقديم تجارب متنوعة، حيث تقدم جامعة الإمارات 3 تجارب تركز على مجالات مختلفة، تستهدف التجربة الأولى دراسة اضطرابات الأيض المتعلقة بالجلوكوز خلال فترة 45 يوماً من العزلة، عبر تحليل النواتج الأيضية، أما التجربة الثانية ستعمل على رصد الضعف في وظائف الدماغ، الناتج عن الإرهاق الذهني، في حين ستعمل التجربة الثالثة على مراقبة المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية باستخدام تقنيات بصرية.

فيما ستقدم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تجربتين، الأولى تركز على تقييم استهلاك الجسم للطاقة، والمحتوى الذي يشكلها، وكثافة العظام، والكتلة العضلية قبل وخلال العزلة، بينما ستركز التجربة الثانية على دراسة تأثير التعرض مطولاً لبيئة محاكاة الفضاء على القلب والأوعية الدموية، وإلى جانب ذلك ستشارك الجامعة الأمريكية في الشارقة بتجربة واحدة، وستتناول دراسة الضغط النفسي في العزلة والأماكن المغلقة.

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