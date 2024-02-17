مهرجان «بين الغاف» منصة للشباب الإماراتي لعرض تجاربهم وإبداعاتهم

يشهد مهرجان ((بين الغاف))، الذي يندرج ضمن سلسلة مهرجانات ((فرجان دبي))، نجاحاً استثنائياً في موسمه الحالي، حيث جذب أعداداً كبيرة من الزوار بواقع نحو 5000 زائر يومياً منذ افتتاحه، ويأتي هذا النجاح في إطار التركيز الدائم على إتاحة الفرص لمواطني مدينة دبي وأصحاب المشاريع الناشئة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الورش التثقيفية والفنية من جانب المبدعين الشباب، التي تستهدف جميع الأعمار، وقد شكل المهرجان منصة للشباب الإماراتي لعرض تجاربهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وقال خالد العوضي المنسق الإعلامي لمهرجان بين الغاف لـ((البيان))، إنهم حريصون على تنظيم جولات وفعاليات داخل المهرجان وتوفير كل ما يحتاجه الزائرون، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور المتطوعين في تنظيم المهرجان، حيث يتم اختيارهم بعناية لضمان قدرتهم على التواصل مع المجتمع وتقديم المساعدة اللازمة. وذكر أن الإقبال الهائل والإعجاب الكبير الذي أبداه الزوار تجاه المهرجان أدى إلى زيادة طلبات تمديد فترة المهرجان، وبناء على ذلك تقرر استمرار فعاليات المهرجان حتى 22 فبراير الجاري، ليمنح الزوار فرصة إضافية للاستمتاع بتجربة المهرجان المميزة وفعالياته المتنوعة.

وأكد أن المهرجان يقدم دعماً شاملاً للشباب، يشمل كل ما يحتاجونه لإدارة مشاريعهم، لافتاً إلى تفاني الشباب في العمل على مشاريعهم بأنفسهم، حيث يتعاونون في مناطقهم الخاصة ويديرونها، مما يجعل نجاح مشاريعهم غير مقتصر على فترة المهرجان، بل يمتد إلى ما بعد المهرجان أيضاً.

تجارب فريدة

وشاركت شيدا عبدالرزاق تجربتها الفريدة كفنانة في مهرجان الفرجان، حيث تم اختيارها من قبل إدارة المهرجان لتقديم ورشات فن دمج الصور للزوار، وقد لاقت ورشاتها إقبالاً لافتاً من قبل الزوار، حيث استمتع الأطفال بتجربة فنية مختلفة ومفيدة، وأثنت على التنظيم الرائع والدعم الكبير الذي قدمته إدارة المهرجان، معتبرة هذا النجاح إضافة قيمة لمسيرتها المهنية.

من جانبها، أعربت هدى البلوشي عن سعادتها بالفرصة التي منحها المهرجان لاستغلال موهبتها الحرفية في تقديم ورشة الرسم على الفخار، والتي تعتبر إحدى الأعمال اليدوية التي تشكل مصدر شغف لها، قامت بإعداد 60 قطعة فنية من الخزف، تشمل مجموعة متنوعة من الأكواب والصحون والمزهريات المجهزة للتلوين، وعبرت عن امتنانها لدعم الجميع، وخاصة داعمي فئة الشباب في الدولة، مشيرة إلى أن المبادرات التي تيسرها هذه المؤسسات توفر فرصاً قيمة للمبدعين.

هوية إماراتية

قالت كلثوم علي، صاحبة مشروع ((تبرا)) إنها تحاول إبراز الهوية الإماراتية من خلال منتجاتها العصرية التي تجذب فئة الشباب حيث تقدم كل منتجاتها بعناصر تمثل الهوية الإماراتية، وذكرت أن مشاركتها في المهرجان كانت فرصة لها للتواصل مع المبدعين والتعاون معهم في إنتاج تصاميم تخدم مشروعها، وأن المهرجان ساعدها للوصول إلى رواد الأعمال، وأشادت بتميز المبدعين الشباب الذين شاركوا في المهرجان وأبدوا اهتماماً بمشروعها، واعتبرت هذه التجربة مكسباً ونجاحاً لها على الصعيدين الاجتماعي والمهني.

‏بدورها، قالت المصممة هند الشمري إن بناتها كُنّ الدافع الأول لها للتميز بتصاميمها وتألقها في الفرجان، وإن المهرجان كان داعماً لها لتحقيق النجاح والانتشار، واستطاعت من خلاله الوصول إلى فئة كبيرة من الناس الذين أبدوا إعجابهم بمشروعها، وأضافت أنها تفخر بأن الدولة توفر هذه الفرص للشباب لتنمية مشاريعهم والعمل على إثبات أنفسهم في سوق العمل.

‏بدورهما، أثنت عليا الهرمودي وغاية المهيري صاحبتا مشروع ((gyal)) على التنظيم والدعم اللذين حظيتا بهما خلال المهرجان، وذكرتا أنهما تشاركان فيه للمرة الثانية، وأن هذه الفرصة ساعدت كثيراً على نمو مشروعهما التجاري وزيادة عدد الزبائن.

ويستمر مهرجان ((بين الغاف)) في دعم وتعزيز الهوية الإماراتية من خلال دعم المشاريع الإبداعية للشباب، مما يساعد على نجاحهم في سوق العمل، ويعكس هذا الحدث قدرة الشباب على تحقيق النجاح في مشاريعهم الخاصة، ويشجع على التفاعل والتعاون بينهم، مما يجعل المهرجان منصة لعرض إبداعاتهم وفرصة لبناء شبكات تواصل فعالة.

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