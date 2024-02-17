مهرجان العين للزهور.. جمال على جمال

أطلقت بلدية مدينة العين، مهرجان العين للزهور في نسخته الجديدة الذي يقام هذا العام في حديقة الجاهلي ويستمر حتى 14 مارس المقبل، كما يأتي المهرجان هذا العام بتنسيق ودعم من دائرة الثقافة والسياحة.

ويجتهد طاقم عمل المهرجان في إبراز مدينة العين كوجهة ترفيهية وسياحية مهمة. ويستقبل المهرجان زائريه في 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، كما يبهر جمهوره بأشكال فنية مزدانة بالزهور، ومناطق ألعاب أطفال، وفعاليات مصاحبة للمهرجان.

بيئة خضراء

يندرج مهرجان العين للزهور الذي تنظمه بلدية مدينة العين ضمن مبادراتها الرائدة في تعزيز البيئة الخضراء التي تتمتع بها المدينة الجميلة، ويعد استكمالاً لسلسلة المهرجانات والمعارض المختصة بالزهور والتي بدأتها البلدية منذ مطلع التسعينيات في مدينة العين، ويُسلط المهرجان الضوء على مكانة العين بوصفها وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات والمعارض النوعية والاستثنائية.

11 منطقة تفاعلية

يضم مهرجان العين للزهور 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية تم تصميمها بطريقة جذابة، ومنها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ لأول مرة في مدينة العين والتي تقدم تجربة مميزة لزوارها من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، إضافة إلى المنطقة التثقيفية التي تساهم في التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها، ومنطقة للمأكولات، ومنطقة استراحة للعائلات مع تخصيص مساحة خاصة للأسر المنتجة وغيرها من المناطق التي تتيح للزوار التجوال بين أنواع من الزهور والفعاليات المميزة، كذلك يحتوي المهرجان على باقة زهور ضخمة نفذت على مساحة 49 متراً مربعاً تم تشكيلها بـاستخدام 7 آلاف زهرة من مختلف الألوان.

فعاليات

وقال المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية بمركز بلدية وسط المدينة: يتضمن مهرجان العين للزهور العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها، وتخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وعروض للفرق المتجولة ولتعزيز منظومة الأنشطة في المهرجان وتم تخصيص مسرح لتقديم عدد من الفعاليات والعروض المشوقة، إلى جانب توفير عربات لتقديم مختلف أنواع الطعام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز