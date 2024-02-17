توقّع سقوط قمر اصطناعي يزن 2.3 طن على الأرض الأربعاء المقبل

من المتوقع سقوط قمر اصطناعي كبير على الأرض 21 فبراير الجاري، وهو قمر اصطناعي أوروبي، يطلق عليه (ERS-2)، كان قد أطلق في 21 أبريل من عام 1995، لأغراض الاستشعار عن بعد، حتى 4 يوليو 2011، حيث انتهى عمره الافتراضي، وبقي يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين، وقامت وكالة الفضاء الأوروبية في شهر يوليو وأغسطس من عام 2011، باستخدام الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه، لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كم إلى 573 كم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار اصطناعية أخرى، ولولا تخفيض المدار، لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى.

وصرح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الاصطناعية، أن سقوط القمر الاصطناعي سيكون خارجاً عن السيطرة، ومن المتوقع أن يكون وقت السقوط عند الساعة 12:10 ظهراً بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة، وسيقل مقدار هذا الخطأ الكبير، كلما اقتربنا من موعد السقوط، ولكن حتى قبل السقوط بساعتين، فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط، ولكن ستكون هناك مناطق معينة مرشحة لأن يسقط القمر الاصطناعي فوقها، وستقوم العديد من الجهات بمتابعة هذا السقوط بشكل حثيث، وستعلن التحديثات أولاً بأول في حينه، وتبين الخارطة المرفقة موقع السقوط المتوقع حالياً، وتبين الخطوط الخضراء والحمراء، الأماكن التي سيمر فوقها القمر الاصطناعي خلال عشر ساعات قبل وبعد موعد السقوط المتوقع. وأوضح أن وزن القمر الاصطناعي يبلغ 2.3 ألف كيلوغرام، وطوله 12 متراً وعرضه 12 متراً، بما في ذلك اللوحين الشمسيين، وارتفاعه 2.4 متر.

وأشار المهندس عودة إلى أن مركز الفلك الدولي أنشأ قبل عدة سنوات برنامجاً دولياً، يشارك فيه المهتمون من مختلف دول العالم، لرصد سقوط الأقمار الاصطناعية على الأرض، ويشرف على البرنامج الدولي أربعة خبراء، الأول عمل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لأكثر من أربعين سنة، كان خلالها مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ، وهو خبير بمتابعة الأقمار الاصطناعية، خاصة الساقطة على الأرض، والشخص الثاني خبير متخصص من كندا، يقوم بمتابعة الأقمار الاصطناعية، وتحديد مداراتها منذ ستينيات القرن الماضي، والثالث شخص متخصص بالتنبؤ بمواعيد سقوط الأقمار الاصطناعية على الأرض، والرابع هو مدير مركز الفلك الدولي.

لا أخطار

ويقول الخبراء إن نسبة أن يشكل هذا السقوط خطراً مباشراً على حياة الأشخاص أو المنشآت هو ضئيل جداً، حيث يتوقع أن تكون كتلة أكبر البقايا الواصلة للأرض حوالي 52 كيلوغراماً، واحتمال أن تصطدم البقايا بشخص هو 1 إلى 100 مليار فقط! وهو يمثل 1.5 مليون مرة أقل من احتمالية مقتل شخص داخل منزله بسبب حادث، وبمقدار 65 ألف مرة أقل من احتمالية إصابة شخص بصاعقة برق، وثلاث مرات أقل من احتمالية سقوط نيزك على شخص! ولا يعتبر هذا السقوط نادراً بشكل كبير، فهناك سقوط لأقمار اصطناعية مماثلة الكتلة، تحدث كل شهر تقريباً .

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