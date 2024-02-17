خبراء ومختصون لـ«البيان»: الإمارات نموذج عالمي في استدامة الموارد الحكومية

أكد خبراء ومختصون أن نموذج دولة الإمارات في استدامة الموارد الحكومية يعتبر استثنائياً ورائداً، وقالوا في حديثهم لـ((البيان))على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 إن هذا النموذج عزز تنافسية الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في المرونة وتحويل التحديات إلى فرص ومواكبة التقنيات الحديثة وتسخيرها للارتقاء بالعمل الحكومي والخدمات التي يقدمها بما يسهم في تحقيق سعادة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

قدرات استثنائية

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: بمجرد ظهور قدرات استثنائية توجدها التقنيات الجديدة تحرص قيادتنا الحكيمة على أن نكون في مقدمة المستفيدين منها مع وعينا وأخذنا الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأي تقنية، وهذه ميزة تنافسية تتميز بها دولة الإمارات وإمارة دبي، ومن يراقب خارطة الاستثمارات الأجنبية والشركات المحلية التي وُلدت في دبي على مدار العقدين الماضيين وتسارعت بشكل كبير العام الماضي، يعلم أننا نجحنا في تحويل التحديات إلى فرص، وأثر ذلك ظهر جلياً في إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن اقتصاد إمارة دبي في النصف الأول من عام 2023 نما بنسبة 3.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم بما يعكس الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تحديات

وحدد معالي سلطان المنصوري جملة تحديات تواجه استدامة الموارد البشرية عالمياً ومستقبلها، منها: فجوة المهارات لدى المورد البشري، والتفاوت بين حاجة السوق ومخرجات التعليم، والتفاوت في البنى التحتية اللازمة لاستثمار إمكانيات التقنية، والحاجة الماسة لتطوير البيئة التشريعية وسياسات العمل في المؤسسات لتواكب آثار التطوّر الحاصلة، وندرة الخريجين من حملة التخصصات التقنية الحديثة، وأهمّ تحدٍ بنظري هو الارتقاء بالقيادات المؤسسية لتكون قادرة على تحويل التحديات لفرص.

وقال: نجحت قيادتنا في وضعنا على الطريق الصحيح للاستفادة من كل جديد عالمياً، وقد تغلبنا على التحديات عبر تبني نهج استباقي بحيث نُسارع لاستكشاف مجالات وآليات التقنية فور ظهورها، وأوجدت القيادة مؤسسات مثل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تُعنى بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس والقطاعين العام والخاص وخاصة الجامعات في ردم الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك تتميز الإمارات بالبرامج المتخصصة التدريبية على اختلاف مستوياتها التي ترفد الكفاءات المواطنة بالمهارات الجديدة وحققت دولتنا في وقت مبكّر نوعية متوافقة مع المستقبل من البنى التحتية الرقمية المتطورة.

نموذج إماراتي

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: نحن محظوظون برؤية القيادة الحكيمة التي جعلت دولتنا مقصداً لأكثر من 200 جنسية جاءت حاملة تنوعها الثقافي والاجتماعي وحتى الكفاءات، وهو ما جعلنا حاضنة أعمال لتطوير نموذج استثنائي من المورد البشري والقدرات ولذلك حتى الحوار الدائر على مستوى القمة العالمية للحكومات في دبي حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وأثرها على الحياة كان غير نمطي وناقش نقاطاً لم تُطرح من قبل عالمياً، وهذه المنظومة الديمغرافية التي ولّدتها جاذبية دولتنا وتنافسيتها أدّت إلى إيجاد منظومة من تبادل الخبرات والمهارات في سياق الحياة والعمل.

وأضاف: أطلقنا في دبي ((منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة)) التي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات الباحثين عن عمل المواطنين مع الفرص الوظيفية المتاحة، وتعتمد على تحليل البيانات وتوفّر لوحة تحكّم تُمكّن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.

مسرّعات المستقبل

أكد سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرّعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن التطور التكنولوجي ساهم بدور كبير في تنامي متطلبات المجتمعات وتصورات الأفراد لمعايير جودة الحياة، وهذا ما فرض حاجة ملحة لوجود مؤسسات حكومية تتصف بمرونة التعامل مع المتغيرات المتسارعة، وتعزيز الإنتاجية للعاملين في القطاع الحكومي وتمكينهم من استشراف المستقبل والاستعداد له.

وأضاف: أطلقنا مؤخراً ((برنامج مسرعات مستقبل العمل الحكومي))، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي يهدف إلى تصميم منهجية مستقبلية ومبتكرة تدعم الجهات الحكومية في دبي في ابتكار أساليب إبداعية في ممارسة العمل الحكومي واحتضان المواهب ودعمها.

مواكبة التطورات

قال البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: من بين التحديات التي تواجه الحكومات اليوم تأهيل وإعداد الكوادر الحكومية القادرة على مواكبة التطورات السريعة جداً التي تطال كافة القطاعات، وغالبية هذه التغيرات سببها القفزات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف: بالنسبة لدولة الإمارات وحكومة دبي ثمة العديد من المزايا التي جعلتها تتبوأ مكانة رائدة عالمياً في مجال العمل الحكومي، فالاستثمار الحكومي في العنصر البشري غير محدود، مع وجود كل فرص التعليم المستمر والتدريب العملي.

استدامة الموارد

أوضح الدكتور ريمون خوري الشريك الرئيسي في شركة ((آرثر دي ليتل)) والمسؤول عن ممارسات القطاع العام وإدارة التكنولوجيا والابتكار، أن استدامة الموارد البشرية والمالية في القطاع العام تواجه العديد من التحديات المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية والفجوة ما بين مخرجات المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ومرونة التشريعات والسياسات الوطنية، والحوكمة والشفافية وغيرها.

وأشار خوري إلى أن النموذج الإماراتي في العمل الحكومي واستدامة الموارد البشرية والمالية رائد وناجح، واستندت الإمارات إلى عدة ركائز كإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والتمويل المدروس والقيادات المرنة والتحول الرقمي.

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