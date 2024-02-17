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عبدالله بن زايد وأحمد بن سعيد يعزيان في وفاة حسن بن الشيخ

2/17/2024 7:19:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة سموهم مجلس العزاء في دبي، حيث أعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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