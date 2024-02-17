سعود بن صقر يحضر أفراح الغرير والكمدة في دبي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة خليفة محمد الكمدة.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حضور

وحضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق ((ون آند أونلي ون زعبيل)) في دبي، عدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز