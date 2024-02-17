«إتش آند إم» تطلق تشكيلة جديدة خلال رمضان

أعلنت العلامة التجارية ((إتش آند إم)) عن طرح تشكيلة جديدة من مجموعة 2024 ذات الإصدار المحدود، وتجسد التشكيلة الأولى من المجموعة ذات الإصدار المحدود الرقة والأنوثة، وتعكس عالم النباتات الغني، من خلال اختيار نقشات وطبعات مزينة بالأزهار وتصميمات بقصات كبيرة، تضفي أناقة ورقياً على الملابس. وتجمع المجموعة بين الملابس اليومية العملية الجريئة والمثالية لتجمعات الإفطار والاحتفالات المسائية الأخرى، وتركز بشكل أساسي على اعتماد تصميمات بسيطة أنيقة، تضفي لمسة جديدة على قطع العميلات المفضلة، كما يظهر من خلال كل تصميم في التشكيلة قصة مختلفة عن تطور وتجديد روح وسحر الطبيعة الخالدة.

وتعتمد الأجواء المليئة بالحيوية للمجموعة على اختيار باقة من الزهور المميزة مثل زهرة الزنبق والتوليب وزهرة الأقحوان والأزالية. استوحينا من أشكال الزهور جميع قطع المجموعة بداية من الألوان والطبعات وصولاً إلى التصميمات وقصات الملابس. تضم التشكيلة قصات مختلفة مثل الكشكشات والثنايا وحواف على شكل أقواس وأشكال زهور ثلاثية الأبعاد وطبقات متتالية وطيات دقيقة. تضفي هذه القصات معاً على من يرتديها أناقة ورقياً مستوحاة من بتلات الأزهار، مما يعكس انسيابية الحركة وجمال التصميمات.

وتتميز التشكيلة بمجموعة مميزة من الألوان مثل ألوان الباستيل الناعم ودرجات الوردي الزاهي والأخضر الداكن، حيث إنها مستوحاة من الحدائق والمساحات الخضراء. تعكس هذه الألوان نضارة الزهور وروح التفاؤل لاستقبال بدايات جديدة مشرقة.

وقالت ليانا ماسغالوس، المصممة التنفيذية لدى ((إتش آند إم)): ((تعد هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود مثالية ومناسبة لموسم الاحتفال الساحر المبهج، كما أنها مستوحاة من جوانب مختلفة من جمال الطبيعة، ومليئة بالقطع الساحرة الأنيقة، التي تضفي رونقاً خاصاً على إطلالتك)).

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