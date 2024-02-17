«سنترال هوليدايز» تفتتح مكتباً لها في دبي

أعلنت ((سنترال هوليدايز)) افتتاح مكتب جديد لإدارة الوجهات في دبي، بهدف توسيع نطاق انتشارها وتعزيز فرص السفر في أنحاء الإمارات.

ويضيف المكتب الجديد إلى الحضور العالمي للشركة، الذي يتضمن أيضاً مكاتب راسخة في إيطاليا ومصر، ما يمنح العلامة التجارية ميزة إضافية في تقديم تجارب سفر غامرة في الوجهات التي تخدمها.

وتواصل الشركة تكثيف استثماراتها الضخمة على مدى السنوات الـ5 الماضية في نظام تكنولوجي جديد شامل سيتم الكشف عنه قريباً لخبراء السفر. وشهدت المجموعة نمواً غير مسبوق خلال 2023، بسبب الزيادة الكبيرة في الحجوزات، والتوسع الملحوظ في مكاتبها حول العالم.

ووصلت طلبات ((سنترال هوليدايز)) بالفعل إلى 95% من إجمالي إيرادات عام 2023. ولاحظت الشركة اتجاهاً نحو الحجوزات المبكرة، حيث يخطط المسافرون لرحلاتهم قبل 90 إلى 120 يوماً مقدماً، وحتى هذا قبل عام 2025. وتشير العلامة التجارية أيضاً إلى وجود طلب قوي على السفر المخصص لكل من حجوزات المجموعات وحجوزات السفر الفردي المستقل، وتحديداً على الوجهات الأوروبية.

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