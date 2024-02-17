«إكسون موبيل» وتكتيكات الترهيب في الدعاوى القضائية ضد نشطاء المناخ

وجّه مستثمرون نشطاء في مجال البيئة والمناخ، اتهامات، إلى ((إكسون موبيل))، باستخدامها تكتيكات ((ترهيب)) تجاه عدد من المساهمين عبر استهدافهم بدعوى قضائية، على الرغم من سحبهم مشروع قرار يطالب شركة النفط العملاقة ببذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة قبيل اجتماع الجمعية العمومية.

وتأتي الاتهامات من ((فولو ذيس))، مع إعلان مجموعة المساهمين الهولنديين، طرح مشروع قرار، لإسقاط ((إكسون)) للدعوى القضائية وذلك بالاشتراك مع ((أرجونا كابيتال)) للاستشارات الاستثمارية والمستهدفة هي الأخرى.

ورفعت ((إكسون)) الدعوى القضائية، الشهر الماضي، في محاولة للحيلولة دون التصويت على الطلب، بدعوى أنه ينتهك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتكون بذلك المرة الأولى التي تسعى فيها مجموعة الطاقة التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، لمنع تصويت عن طريق اللجوء للمحكمة. وأفصحت ((إكسون))، في وقت مبكر من الشهر الجاري، عن أنها ستُبقي على الدعوى القضائية، على الرغم من قرار المستثمرين بسحب الطلب.

من ناحيتها، قالت ((فولو ذيس))، إنه ليس ثمة ((قضية)) أو ((اختصام)) ضد الطرفين، لأنهما سحبا مشروع القرار، واتفقا على عدم معاودة التقدم به. وصرح مارك فان بال، مؤسس ((فولو ذيس))، بأن النشطاء اضطروا إلى سحب التقرير، بسبب تفضيل ((إكسون خوض المعركة في المحكمة، عوضاً عن منح المساهمين حقهم في التصويت مع انعقاد الجمعية العمومية)).

وتابع فان بال: ((يرقى الإجراء القانوني الذي اتخذته إكسون إلى تكتيكات ترهيب وتنمر، لإسكات مطالبنا العادلة بمعالجة أزمة المناخ))، وأردف: ((تتعرض حقوق المساهمين للهجوم)). وذكر أن ((إكسون ربما تفضل بشكل أكبر أن تقاضي أطرافاً مثل أرجونا وفولو ذيس))، وهما المجموعتان اللتان تتوفر لديهما موارد أقل كثيراً، وبإمكان إكسون أن تمارس ضدهما سلوكاً شريراً وغير عادل في دعواها.

ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القدرة على رفض تقارير المساهمين، لكنها قررت في 2021 السماح لمزيد من الالتماسات بالخضوع للتصويت. وأوضحت ((إكسون)) أن العملية الجارية لاستثناء مُقترحات من العرض على الجمعية العمومية كانت ((معيبة))، وسمحت لنشطاء يتمتعون بحصص ضئيلة بأن ((يقدموا عدداً أكبر من المُقترحات لا تفعل الكثير لزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل)).

وأسهبت: ((النية من وراء الدعوى القضائية بسيطة، فنحن نرغب في الوضوح بشأن عملية أصبحت مُهيأة لإساءة الاستخدام. ونأمل أن تحفّز الدعوى القضائية التي رفعناها، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالعودة إلى تطبيق قواعد الوكالة كما سُنَّت، لا كما كانوا يفسرونها طيلة الأعوام القليلة الماضية)).

ورفعت ((إكسون)) دعواها القضائية في محكمة إقليمية بالولايات المتحدة في ولاية تكساس، وادعت أن المُقترح الذي تقدمت به ((فولو ذيس)) و((أرجونا))، انتهك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ذات الصلة بطلبات المستثمرين. واتهمت ((إكسون))، المجموعتين، بأنهما ((مدفوعتان بأجندة متطرفة)).

ودفع محامون تابعون لـ((إكسون))، في وقت مبكر من الشهر الجاري، أمام قاضٍ فيدرالي، بأن القضية ليست موضع جدال، ودفعوا بُحجة، مفادها أن ((فولو ذيس)) و((أرجونا)) تلاعبتا بمسألة نشاط المساهمين ((لغرض وحيد، وهو الهجوم على إكسون موبيل من الداخل)).

واستغلت ((فولو ذيس))، المدعومة من الآلاف من صغار المستثمرين، حيازاتها من الأسهم في شركات النفط والغاز للتقدم بتقارير لدى شركات النفط في أوروبا والولايات المتحدة طيلة أعوام. ويُشار إلى أن حرق الوقود الأحفوري هو أكبر مسبب للاحتباس الحراري العالمي.

وفي بيان، لفت فان بال إلى أن المُقترح الذي تقدمت له ((فولو ذيس)) و((أرجونا)) طالب ((بتصويت المساهمين لتشجيع الشركة على الخروج بخطة ومُستهدفات لتسريع جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة)). وقد واجهت ((إكسون)) انتقادات لاذعة، من بينها من صندوق النفط السيادي النرويجي، بسبب قرارها بمقاضاة المساهمين.

وفشلت مشروعات قرارات مناخية مماثلة في الحصول على تأييد الأغلبية بالجمعيات العمومية السابقة لـ((إكسون))، فانخفضت نسبة التصويتات لصالح هذه التحركات من 27.1% في 2022 إلى 10.5% في 2023.

وتتبنى ((إكسون)) هدفاً ينطوي على تقليل الانبعاثات الناجمة عن عملياتها إلى صافي صفري بحلول 2050، لكن غالبية هذه الانبعاثات هي ما يُطلق عليه ((النطاق 3))، أي الناجمة عن احتراق النفط والغاز الذي تنتجه وتبيعه، وليس الطاقة التي تستخدمها في عملياتها. أمّا ((فولو ذيس))، فأعلنت أنها ستعاود تركيز جهودها على مشروع قرار شاركت في صياغته مع 27 مستثمراً كبيراً، من بينهم ((أموندي))، للجمعية العمومية السنوية التي تعقدها ((شل)) في وقت لاحق من العام.

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