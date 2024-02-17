ضجيج ثورة الذكاء الاصطناعي يشبه فترة ازدهار وكساد قطاع الاتصالات

عندما يطلب رئيس تنفيذي تمويلاً بالتريليونات وليس بالمليارات فأنت تعلم أن القطاع قد يصبح ساخناً جداً.

على المدى الطويل، سيحول الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من الصناعات وطريقة عمل الناس. إلا أن التقرير الذي يفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة ((أوبن إيه آي))، سام ألتمان، يتحدث مع المستثمرين حول مشروع شرائح الذكاء الاصطناعي أثار كثيراً من الأسئلة.

وقال شخص مطلع على المحادثات إن المشروع قد يتطلب جمع ما يصل إلى 7 تريليونات دولار، حتى الحصول على جزء صغير من هذا الرقم، الذي يفوق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعتين، قد يبدو بعبارة لطيفة، مبالغاً فيه.

ورغم ذلك، فإنه يعكس ما أصبح عليه حجم الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي والشرائح التي تشغله. والتشابه التاريخي الذي يستدعيه هذا الموقف هو أن التقييم القياسي المرتفع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومستهدفات التمويل، تشبه الطفرة والكساد في أسهم قطاع الاتصالات خلال عصر فقاعة ((الدوت كوم)).

آنذاك، توقع المستثمرون أن الإنترنت سيحول العالم، وستصبح شركات الاتصالات وموردو الأجهزة أكبر الفائزين. لكن المشكلة كانت هي أن تقييمات القطاع كانت تعتقد أن هذا التحول سيحدث بين عشية وضحاها تقريباً. والآن، هناك مستوى مماثل من التفاؤل يقود الاستثمار في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

عندما بدأ استخدام الإنترنت على نطاق واسع للمرة الأولى، كانت أجهزة الشبكات هي الأكثر طلباً، كان لا بد من بناء الخوادم وتوصيلها باستخدام أجهزة التوجيه. وبدأت الشركات بناء وشراء الأجهزة على أساس أن الطلب الحاد على الخوادم سيستمر إلى أجل غير مسمى. وارتفعت أسهم معدات شركات الاتصالات مثل ((سيسكو)) بأكثر من 30 ضعفاً في السنوات التي وصلت فيها إلى ذروتها في عام 2000.

لكن انهيار صناعة الاتصالات جاء أبكر من المتوقع، حيث استغرق الأمر أربع سنوات فقط للانتقال من الازدهار إلى الركود، بشكل أسرع بكثير من تغيير الإنترنت لحياتنا. ودفعت زيادة العرض أكثر من 20 مجموعة اتصالات إلى الإفلاس بحلول عام 2002، وهوت أسهمها.

والآن، في عالم الذكاء الاصطناعي، أصبحت الرقائق هي الأكثر طلباً. بالتالي، يصبح اندفاع شركات الذكاء الاصطناعي لامتلاك المزيد من سلسلة توريد صناعة الرقائق أمراً مفهوماً. وكلما أصبح حجم نماذج الذكاء الاصطناعي أكبر، ازدادت الحاجة إلى رقائق أكثر. ويزيد النقص المستمر في المعروض الإلحاح على الطلب.

رغم ذلك، فإن مدة استمرار هذا النقص في المعروض قابل للنقاش. فلم يمضِ سوى عامين فقط على توقف صناعة السيارات العالمية بسبب النقص الحاد في رقائق السيارات. واستغرق تخفيف حدة هذا المأزق أقل من عام. واليوم، لم يعد المعروض من رقائق السيارات كافياً فحسب، بل أصبح هناك وفرة في المعروض.

إن الخطر الأكبر من إنفاق الكثير من الأموال وبسرعة كبيرة على رقائق الذكاء الاصطناعي هو فائض القدرة الإنتاجية. وهي بالفعل مشكلة لرقائق الجيل الأقدم. فمع استمرار الانكماش الحالي في القطاع لفترة أطول من المتوقع، اضطرت ((سامسونج)) العام الماضي إلى خفض الإنتاج للتعامل مع تخمة الرقائق، كما تكبدت نظيرتها اليابانية ((كيوكسيا)) خسارة قياسية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الأرباع المالية الثلاثة حتى ديسمبر. إضافة إلى ذلك، يجري بناء أكثر من 70 مصنعاً جديداً للتصنيع.

في الوقت نفسه، انخفضت شحنات رقائق السيليكون العالمية بنسبة 14.3% العام الماضي، ويرجع جزء من ذلك إلى الانكماش الدوري في قطاع الرقائق وانخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية. لكن تراجع فواتير معدات صناعة الرقائق العالمية، التي انخفضت بأكثر من 10% في الربع الثالث، يشير إلى أن نمو قطاع الرقائق في المستقبل سيظل عند مستوى أكثر طبيعية مما جعلتنا طفرة الذكاء الاصطناعي نعتقد.

المشكلة الأخرى هي أن الرقائق سرعان ما تصبح سلعة، لنأخذ على سبيل المثال شرائح 40 نانومتراً القديمة المستخدمة في الأجهزة المنزلية، لا يكاد يكون هناك نقص في المعروض من هذه الرقائق اليوم، لكنها كانت أيضاً مورداً نادراً ومتطوراً عندما طرحت عام 2008. ومع انخفاض قيمة المعدات الرأسمالية، ينخفض أسعار رقائق الجيل الأقدم.

تزداد سرعة الرقائق وتتحسن كفاءة البرامج كل عام، لم تستغرق الرقائق سوى عامين فقط حتى تتطور من تقنية 7 نانومترات إلى تقنية 5 نانومترات المتقدمة المستخدمة في أحدث شرائح ((إنفيديا)). وهذا التقدم التكنولوجي السريع يعني أن الشركات قد ينتهي بها الأمر إلى إنفاق أقل بكثير على الشرائح في المستقبل مما تتنبأ به الشركات اليوم.

صحيح أن هناك اختلافات واضحة بين عصر الدوت كوم وطفرة الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، تجاوزت إيرادات شركة ((أوبن إيه أي)) بالفعل ملياري دولار على أساس سنوي، لتلحق بركب أسرع منصات التكنولوجيا نمواً في التاريخ بعد أشهر من إطلاقها، كما تتوفر لدى شركات اليوم طرق أكثر لتحقيق الأرباح.

ولكن كما كان الحال في الأيام الأولى للإنترنت، لا يزال تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في المؤسسات بعيداً بعض الشيء، وقد يستغرق التحول الذي يسببه الذكاء الاصطناعي سنوات عديدة أطول مما تشير إليه أسعار الأسهم الحالية وتوقعات التمويل اليوم.

الضجيج الزائد والإفراط في الاستثمار مزيج خطير. والطريق لتجنب مصير مماثل لأقرانهم الذين تمت المبالغة في تقديرهم في التسعينيات هو أن نتذكر أن التاريخ يعيد نفسه.

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