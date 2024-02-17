«علي بابا» تفسح المجال للشركات الصينية المنافسة

تنتج المصانع الواقعة في طريق ((علي)) وجادة ((جاك ما)) بمنطقة شاجي شرق الصين خزانات وطاولات قهوة، وتمت تسمية هذه الشوارع تكريماً لمؤسس ((علي بابا))، جاك ما، بعد أن ساعدت شركته في تحويل المدينة الزراعية إلى مجتمع يضم تجاراً على الإنترنت طيلة العقدين الماضيين، لكن يشير مالكو المصانع حالياً إلى أن منصات جاك ما لا تضمن المبيعات، فبدأوا في عرض بضائعهم على متاجر منافسة على الإنترنت، بينها ((بيندودو)) و((جيه دي دوت كوم))، و((بايت دانس)) التابعة لـ ((دويين))، للبقاء على قيد الحياة. وقال زو شيان، الذي يدير خمسة مصانع في شاجي: ((أجبرتني السوق على الاتجاه إلى ((بيندودو))، وإلا لكان قضي علينا))، وتابع ((التجار يتخلون عن ((علي بابا))، وكذلك العملاء)).

وأفاد أكثر من ستة تجار بتغير سلوك المتسوقين الصينيين، إذ صار الشراء من منصات متعددة هو الوضع الطبيعي الجديد، ما يجبرهم على أن يحذوا حذو المتسوقين من خلال فتح متاجر عبر الإنترنت في أماكن أخرى.

ويسلط تنوع المبيعات عبر الإنترنت الضوء على المشكلة التي تواجه ((علي بابا))، وهي عملية إعادة هيكلة طموحة، وفي الوقت نفسه إعادة إحياء أعمالها الرئيسية في فضاء التجارة الإلكترونية.

وهكذا أصبحت المصانع التي تبيع منتجاتها على منصات عديدة اليوم، بعيدة كل البعد عما كانت عليه الأحوال في الأعوام الأولى، التي شهدتها شاجي، حينما كانت المواقع الإلكترونية التي وفرتها ((علي بابا)) هي الخيار الوحيد المتوفر أمام التجار.

شاجي، التي تقع دونغ فينغ في وسطها اشتهرت باعتبار أنها ((قرية تاوباو)) النموذجية، و((تاوباو)) هو موقع للتجارة الإلكترونية تملكه شركة ((علي بابا))، وروجت الشركة لهذا المصطلح باعتباره مخططاً جديداً للتنمية الريفية. وهناك الآن 7780 قرية ((تاوباو))، بحسب الشركة. بدأت قرى كثيرة منها مثل شاجي ببضع تجار ثم نمت، بعد أن حفز نجاحها الجيران والأقارب على الانضمام إلى هذا الركب، فتحولت الحقول رويداً رويداً إلى مصانع.

البائعون عبر الإنترنت هم شريان الحياة لأي منصة للتجارة الإلكترونية. وبالنسبة لشركة ((علي بابا)) فإن التجار الذين يقدمون عطاءات لعرض بضائعهم بشكل بارز على موقعي ((تاوباو))، و((تي مول)) التابعين لها، والعمولات التي يدفعها البائعون على كل عملية بيع هي التي تحقق الأغلبية العظمى من أرباح شركة التجارة الإلكترونية، لكن حسابات ((علي بابا)) كشفت عن أن هذه الإيرادات في العام الماضي كانت أقل من الذروة المسجلة في 2021 بنسبة 4%، وتشير تقديرات المحللين لدى مجموعة ((بيرنستين)) للأبحاث إلى أن حصة المجموعة من كعكة التجارة الإلكترونية في الصين انكمشت من 68% في 2019 إلى 42% في 2023، ويرى روبن تشو، كبير المحللين لدى ((بيرنستين))، أن ((المبادرات التي نفذتها الشركة حتى الآن لم توقف تراجع حصتها السوقية.

وتولى إيدي وو، الرئيس التنفيذي الجديد لدى ((علي بابا))، السيطرة المباشرة على كل من ((تاوباو)) و((تي مول)) في ديسمبر الفائت، وأخبر المستثمرين الأسبوع الماضي أن المجموعة تركز على تجديد أعمال التجارة الإلكترونية، وتحسين تجربة المستخدمين وزيادة عدد المنتجات، التي تبيعها المصانع مباشرة.

ويعمل وو أيضاً على تنظيم عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا لـ((علي بابا))، في الوقت الذي يعمل فيه على كبح المنافسين. وحلت ((بيندودو))، المملوكة لـ((بي دي دي هولدنجز))، في نوفمبر العام الماضي، كأكبر منصات التجارة الإلكترونية محل ((علي بابا)) لفترة وجيزة، قياساً بالحصة السوقية، وكانت المرة الأولى على الإطلاق.

وفي مكتب زو شيان تنقل شاشة بثاً حياً لما يجري في ورش العمل الخاصة به في شاجي، وأفاد بأن نحو 60% من مبيعاته تأتي حالياً من ((بيندودو))، فيما تتقاسم ((علي بابا))و((جيه دي دوت كوم))، وبدرجة أقل ((دويين))، النسبة الباقية.

بدأ زو في بيع منتجاته على موقع ((علي بابا)) في عام 2015، إلا أنه انضم إلى ((بيندودو)) منذ 3 سنوات، فأحضره موظفو الشركة إلى مقرها الرئيسي في شنغهاي، لحضور جلسات عن استراتيجية البيع عبر الإنترنت، ومن حين إلى آخر يتواصلون معه بشأن أنواع المنتجات التي يحتاج إلى توفيرها بشكل أكبر.

ويتناقض هذا الدعم المباشر مع نهج ((علي بابا)) المنطوي على عدم التدخل. وقال زو إن ((موظفي ((علي بابا)) لم يهتموا بنا على الإطلاق))، وتابع ((لقد بدأوا يأتون إلى هنا حالياً، لكن ما الذي يمكنهم تقديمه لنا، فليس لديهم أي متسوقين)).

رغم ذلك قال زو: إن حجم الطلب عبر ((بيندودو)) يكفي كي تواصل مصانعه عملها، مشيراً إلى أن أرباحه جاءت من بيع سلع ذات هوامش أعلى على موقعي ((تاوباو)) و((جيه دي دوت كوم))، وأردف ((ليس بإمكاننا الاعتماد على منصة واحدة فقط، فنحن بحاجة للتنويع)).

وتسارع نمو ((بيندودو))، المعروفة بأسعارها المخفضة، خاصة مع تعثر الاقتصاد الصيني، وأعلنت مصانع في شاجي أن مستخدمي ((بيندودو)) يركزون حصرا على الأسعار المنخفضة، وأن محاولة لتقليد تطبيق ((علي بابا)) في 2020 تحت اسم ((تاوباو ديلز))، لم تلق نجاحاً. وقالت إحدى ملاك المصانع، التي تصنع طاولات القهوة وخزائن الملابس ((أعداد المتصفحين على بيندودو كبيرة، لذا فنحن لسنا بحاجة لشراء إعلانات كثيرة)). وقالت إنها تقسم مبيعاتها حالياً تقريباً بالنصف بين ((بيندودو)) و((علي بابا))، لكن رفضت ذكر اسمها.

ورداً على طلب للتعليق تقدمت به ((فايننشال تايمز))، أعلنت ((تاوباو)) و((تي مول))أنهما مجتمعتان أكبر مزود لخدمات التجارة الإلكترونية في الصين من حيث القيمة الإجمالية للسلع، وأن المنصتين عززتا أعداد التجار لديهما، وكذا المتسوقين المتعاملين، وحجم الطلبات، خلال العام الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال لو زندونغ، الأستاذ في جامعة ((نانجينغ))، الذي ألف كتابا عن قرى ((تاوباو))، إن المصطلح لم يعد دقيقاً. وأوضح أن ((عدداً كبيراً من قرى ((تاوباو)) لم تعد تستخدم ((تاوباو)) في الأساس))، وأضاف ((إنها قرى تجارة إلكترونية في حقيقة الأمر))، وتابع ((انخفضت القوة الشرائية للجميع بعد الجائحة، ومن الطبيعي أن تبلي ((بيندودو)) حسناً)).

رغم ذلك ما زال بعض ملاك المصانع في شاجي يقاومون بيع منتجاتهم على ((بيندودو))، فمثلاً يصنع لي سو خزانات من الألومنيوم عالية الجودة حسب الطلب، وأشار إلى أن المتسوقين على ((بيندودو)) مقتصدين للغاية حتى أنهم لا يشترون منتجاته.

وقال: ((تنخفض الزيارات على ((تاوباو وتي مول))، هذا صحيح، لكنهما لا يزالان المكان الذي يوجد فيه أفضل العملاء))، وأشار إلى أنه في ذروة موقع على بابا كانت نحو 30% من الزيارات إلى متجره مجانية، لكنها صارت 15% فقط على الأكثر الآن، وأنه يدفع مقابل البقية من خلال شراء الإعلانات.

وقال صاحب مصنع شاب، كان يشرف على نحو 60 عاملاً يقومون بتجميع المرايا، إنه تخلى عن موقع ((بيندودو)) العام الماضي عندما لم يتمكن من البيع بشكل مربح. وأضاف ((تنخفض أعداد الزيارات في موقع ((علي بابا)) بكل تأكيد))، مشيراً إلى أنه سيركز على زيادة مبيعاته على منصة ((جيه دي دون كوم)) وخارج الصين العام المقبل، وأضاف رافضاً ذكر اسمه ((لا يمكنك الاعتماد على منصة واحدة فحسب، فكلهم غير موثوقين)).

وعلق ينغ ييوو، الأستاذ المشارك لدى جامعة ((هانغشتو نورمال))، إن سوق ((علي بابا)) الريفية تضررت كثيراً جراء بروز منصات أخرى للتجارة الإلكترونية. ولفت إلى أن ((المتسوقين والباعة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية لم يعودوا مقيدين إلى منصات ((علي بابا)) مثلما كانوا قبل عقد)). وأضاف ((تحتاج ((علي بابا)) لأن تأتي باستراتيجية جيدة حقاً، في ظل التنافس المحموم بين كبرى المنصات)).

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