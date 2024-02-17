مطار الشارقة يرحب بأولى رحلات «فلاي جناح» من باكستان

رحب مطار الشارقة بالرحلة الافتتاحية لـ ((فلاي جناح))، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، والمشروع المشترك بين شركة ((العربية للطيران)) ومجموعة ((لاكسون جروب))، وأقام المطار حفل استقبال بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وفيصل نياز ترمذي سفير باكستان لدى الإمارات، وعادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وإقبال علي لاخاني رئيس شركة ((فلاي جناح))، ومجموعة من الممثلين عن الهيئة، وشركة العربية للطيران، وشركة الطيران الباكستانية. وستعمل الناقلة الجديدة بمعدل رحلتين مباشرتين يومياً بين الشارقة وإسلام آباد، وذلك بفضل سعي مطار الشارقة المستمر لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات لكافة شركائه، بما يحقق انسيابية العمليات التشغيلية، وتلبية احتياجات المتعاملين والمسافرين عبره.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز