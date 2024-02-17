«ألو يوغا» تفتتح أول محلاتها في دبي

أعلنت مجموعة الشايع؛ إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، و((ألو يوغا))؛ العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء وأسلوب الحياة المعاصرة، المتخصصة بتقديم الملابس الرياضية والأزياء العملية الفاخرة المستوحاة من الحركة والنشاط، عن افتتاح أحدث محلاتها في سوق الإمارات. وستفتح العلامة التجارية الشهيرة في أسلوب الحياة الفاخرة، محلها في دبي مول وموقعها الإلكتروني في 23 فبراير الجاري، لتمنح زبائنها في المنطقة تجربة تسوق ممتعة لا مثيل لها.

وقال داني هاريس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ((ألو يوغا)): يعد افتتاح محلنا في دبي جزءاً من استراتيجية التوسع في مجال البيع بالتجزئة الخاصة بعلامتنا التجارية. نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة الشايع، ما سيمنحنا فرصة التوسع في الإمارات، من خلال افتتاح أحدث محل رئيس لنا في دبي مول. دبي وجهة عالمية، تتمتع بمزايا خاصة، تتماشى مع روح علامتنا التجارية المتمثلة في نشر نمط الحياة الصحية، وتشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة والرياضة بطريقة واعية.

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