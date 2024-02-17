«ألو يوغا» تفتتح أول محلاتها في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة الشايع؛ إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، و((ألو يوغا))؛ العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء وأسلوب الحياة المعاصرة، المتخصصة بتقديم الملابس الرياضية والأزياء العملية الفاخرة المستوحاة من الحركة والنشاط، عن افتتاح أحدث محلاتها في سوق الإمارات. وستفتح العلامة التجارية الشهيرة في أسلوب الحياة الفاخرة، محلها في دبي مول وموقعها الإلكتروني في 23 فبراير الجاري، لتمنح زبائنها في المنطقة تجربة تسوق ممتعة لا مثيل لها.
وقال داني هاريس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ((ألو يوغا)): يعد افتتاح محلنا في دبي جزءاً من استراتيجية التوسع في مجال البيع بالتجزئة الخاصة بعلامتنا التجارية. نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة الشايع، ما سيمنحنا فرصة التوسع في الإمارات، من خلال افتتاح أحدث محل رئيس لنا في دبي مول. دبي وجهة عالمية، تتمتع بمزايا خاصة، تتماشى مع روح علامتنا التجارية المتمثلة في نشر نمط الحياة الصحية، وتشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة والرياضة بطريقة واعية.
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