«آوتسايزد»: اقتصاد المواهب في العالم يشهد تحولاً كبيراً

أكد أزيم زينول بهاء، المؤسس الشريك ورئيس المنتجات في ((آوتسايزد))، وهي منصة ومزود للاستشاريين والخبراء والاحترافيين المستقلين لقطاعات الخدمات المالية والاستشارات الإدارية في آسيا والشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا، أن اقتصاد المواهب حول العالم، شهد تحولاً كبيراً من النموذج التقليدي القائم على التوظيف الدائم، إلى نهج أكثر مرونة، يرتكز على البحث عن خيارات إضافية. وبالنسبة إلى الشركات وأصحاب العمل، فإن فرصة التعرف إلى جميع المهارات المناسبة المتوفرة في السوق، مقابل الاعتماد على المواهب المتاحة في سوق العمل الدائم، تفتح أمامهم مجموعة جديدة من الخيارات.

وأضاف: يتجلى هذا التطور بشكل خاص في الاقتصادات ذات النمو المرتفع، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تفضل المؤسسات والمهنيون بشكل متزايد، المرونة والخبرة، على نموذج التوظيف التقليدي.

وتابع: على مر السنين، أصبح اقتصاد الوظائف المؤقتة، أي استخدام المهنيين المستقلين والمواهب المرنة، مرادفاً للأدوار التي يتطلّب أداؤها القليل من المهارة والقيمة المنخفضة. ومع ذلك، هناك تحول كبير حالياً، حيث يعكس الاتجاه الناشئ تحولاً نحو نموذج يتطلب القيمة والمهارات العالية، ما يؤدي إلى تغيير جذري في تركيبة القوى العاملة.

وقال: يمثل المهنيون المستقلون أصحاب المهارات العالية 12 % من القوى العاملة العالمية، وهي مصدر دخل متزايد للملايين، وفقاً لأحدث تقرير أصدره البنك الدولي. لا يُنظر إلى هذا التغيير على أنه مجرد رد فعل على المناخ الاقتصادي الحالي، بل كنهج استباقي من قبل الشركات للتكيف مع عدم اليقين الذي يشهده العالم اليوم.

وأوضح: لا يُعتبر مفهوم المستشارين وغيرهم من المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية جديداً على الساحة، ولكن توسعه السريع، خاصة في الأسواق النامية، جدير بالملاحظة. تعمل الشركات بشكل متزايد على تأسيس قاعدة مختلطة من القوى العاملة، تتألف من موظفين بدوام كامل، ومواهب مستقلة، لتحقيق المرونة التنظيمية، والتنفيذ السريع والتكلفة المرنة. كما تجلب المؤسسات مستشارين مستقلين للعمل على مشاريعها، ومقاولين رفيعي المستوى لتأدية مختلف الأدوار عبر الأقسام والإدارات. وأشار إلى أن استبياناً أجرته كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، يؤكد على هذا الاتجاه، حيث كشفت أن أكثر من 40 % من قادة الأعمال، يدركون قيمة استخدام منصات المواهب، لتسريع دخول شركاتهم إلى السوق، وتعزيز الإنتاجية، وتشجيع الابتكار. أما بالنسبة للمهنيين المهرة، فإن الاستقلال الوظيفي يوفر المرونة، ويقدّم لهم مجموعة متنوعة من فرص العمل، وإمكانية تحقيق أرباح أعلى.

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