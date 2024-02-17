«تك ساي ريسيرش»: دبي مركز عالمي لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات

أكد مركز أبحاث ((تك ساي ريسيرش)) أن دبي تعد من أهم الأسواق في تجارة الذهب والأحجار الكريمة عالمياً، حيث اكتسبت سمعة عالمية بفضل صناعة المجوهرات المزدهرة. وذكر تقرير للمركز أن دبي تستحوذ على 14 % من إجمالي صادرات الذهب العالمية، وفي الإمارة أكثر من 4 آلاف شركة تعمل في أنشطة تجارة المجوهرات بالجملة والتجزئة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومصنوعات المجوهرات، إضافة إلى المصدرين والمستوردين. كما أن هناك أكثر من 1200 متجر لبيع الذهب بالتجزئة في دبي، وبحسب أحدث التقديرات، هناك 60 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة بدولة الإمارات.

وشدد التقرير على أن دبي، على وجه الخصوص، تتمتع بموقع استراتيجي لتسهيل التجارة بين الدول والأسواق الرئيسية المنتجة للمجوهرات في جميع أنحاء العالم. وأن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية المتصلة جيداً، تسهل استيراد وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة.

وأرجع التقرير تفوق دبي في هذا القطاع الاقتصادي المهم إلى عوامل مختلفة منها: موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً تجارياً مركزياً لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمية. كما أن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك المطارات والموانئ الفعالة، تسهل استيراد وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة، مما يجعلها وجهة جذابة للتجار والمستثمرين الدوليين.

وأضاف: إن بيئة دبي المعفاة من الضرائب ووجود العديد من المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية، مثل مجمع دبي للذهب والألماس، توفر حوافز كبيرة للشركات، حيث تعمل هذه المناطق على تبسيط عملية استيراد وتصدير وتصنيع المجوهرات، ما يجذب اللاعبين المحليين والدوليين لتأسيس وجود لهم في المدينة.

وأشار إلى أن صناعة السياحة المزدهرة في دبي تلعب دوراً محورياً، حيث يزور المدينة ملايين السياح سنوياً، وينجذب الكثير منهم إلى مراكز التسوق الفخمة والأسواق التقليدية، ما يجعل دبي الوجهة المفضلة لتسوق المجوهرات.

وذكر التقرير أن حجم سوق الأحجار الكريمة والمجوهرات في الإمارات عموماً بلغ 8.34 مليارات دولار (30.6 مليار درهم) في عام 2023، ويتوقع أن يواصل هذا السوق نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب 6.84 % حتى عام 2029. وتستورد دولة الإمارات ما قيمته 10.48 مليارات دولار من المجوهرات من جميع أنحاء العالم.

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