دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية للفعاليات

واصلت دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية بالفعاليات، حيث تمتلئ أجندتها بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية التي تستضيفها خلال العام الجاري، ما يضع الإمارة في مكانة متفردة في تنظيم الفعاليات العالمية والمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى. كما ساهمت المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات والتي تم تأسيسها في دبي خلال السنوات الماضية، في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وساعد على نجاح ذلك ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري، وخدمات عصرية، ووجود الخبرات المؤهلة.

مؤتمر للسفر والسياحة الميسرة

وقد انطلق قطار الفعاليات في دبي خلال العام الجاري بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية المهمة، حيث بدأ مساره باستضافة الإمارة في 11 يناير الماضي فعاليات الدورة الرابعة من ((المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة))، ضمن رؤيتها الهادفة لأن تصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسياح من أصحاب الهمم، معتمدة على منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

منتدى دبي لإدارة المشاريع

كما استضافت الإمارة خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الماضي فعاليات ((منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع)) تحت شعار ((بلا حدود))، حيث ركزت الدورة التاسعة للمنتدى على عدة محاور رئيسية تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا.

((عالم القهوة))

كذلك استضافت دبي الدورة الثالثة من ((معرض عالم القهوة)) وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار التزامها بدعم نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاح المعرض منصة تفاعلية تجمع خبراء القطاع والمهتمين وعشاق القهوة، كما عزز آفاق التعاون والشراكات ونمو الأعمال؛ إذ شهدت دورة عام 2024 زيادة في المساحة بنحو 50% لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم المشاركة.

((اليابان كيوتو التجاري))

واستضاف مركز دبي التجاري خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الماضي فعاليات النسخة الأولى من معرض ((اليابان كيوتو التجاري))، والذي نجح في تقوية الروابط التجارية الثنائية بين الإمارات واليابان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكارات في المنطقة. وقد استقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر، مع مشاركة نحو 200 جهة عارضة من اليابان.

القمة العالمية للحكومات

وجاء الحدث العالمي الأبرز هذا العام باستضافة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي أقيمت تحت شعار ((استشراف حكومات المستقبل))، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وضمت أجندة الدورة الجديدة من القمة ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً بحثت التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية. وتحدث في القمة 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

معرض جلفود

ويترقب رواد قطاع الأغذية في العالم انطلاق الدورة الـ29 من معرض ((جلفود 2024))، الفعالية الكبرى في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم، لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً. ويجمع المعرض نخبة من المؤثرين في مجال الأغذية حول العالم، لعقد جلسات نقاشية وورش عمل حول تحديات الصناعة، تشارك فيها العلامات التجارية الكبرى في مجال الأغذية، بجانب الحكومات من بلدان العالم المختلفة. وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير))، حشداً من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل.

مؤتمر ((ستيب))

وتحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر ((ستيب)) المتخصص في مجال التكنولوجيا، يومي 21 و22 فبراير الجاري، بمشاركة 500 شركة ناشئة، ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عما يزيد على 150 شركة متخصّصة في رأس المال الاستثماري، لإتاحة مصادر تمويل تقدر قيمتها بـ 8.2 مليارات دولار.

مؤتمر الهيئات الاقتصادية

كذلك تنطلق أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يوم 27 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ما يعكس مكانة الإمارة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات الدولية ضمن مختلف القطاعات. ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير))، باقة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ضمن مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتها.

((إيكو ليرن))

وتزامناً مع أسبوع المال العالمي 2024، تستضيف دبي مؤتمر ((إيكو ليرن)) في مارس المقبل، الذي يجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في الاستشارات المالية، لمناقشة أبرز التحديات وسبل دعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارات، وترسيخ الثقافة المالية في جميع فئات المجتمع والتركيز على التفكير بالمستقبل واتخاذ القرارات المالية الذكية، ويهدف المؤتمر الأول من نوعه في الإمارات إلى تسليط الضوء على أهم المواضيع في القطاعات الاقتصادية والتجارية المحلية. سوق السفر العربيوتنطلق في الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات ((معرض سوق السفر العربي 2024))، الذي سيسلط فيه خبراء السياحة من أنحاء العالم، الضوء على سوق السفر الفاخر.

معرض المطارات

كذلك تستضيف دبي أعمال الدورة الـ 23 لمعرض المطارات في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويستضيف المعرض 4 فعاليات هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

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