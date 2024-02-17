وزير التكنولوجيات الرقمية الأوزبكي لـ « البيان »: دعم إماراتي متواصل للقطاع التقني في أوزبكستان

أشاد وزير التكنولوجيات الرقمية في أوزبكستان، شيرزود شيرماتوف، بالدعم المتواصل الذي تقدمه دبي والإمارات لبلاده في القطاع التقني، كما في باقي المجالات.

وقال في تصريحات لـ ((البيان)) ، على هامش مؤتمر أوزبكستان للتعهيد، والذي عقد في مركز دبي المالي العالمي: إن العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان ممتازة، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على صناعات التكنولوجيا في بلادنا، هذا التعاون واضح أيضاً في تنظيمنا لمؤتمر كبير في دبي.

وأضاف: بفضل الدعم الكبير من حكومة الإمارات، نفذنا مشاريع مشتركة مع الإمارات، مثل برنامج ((مليون مبرمج أوزبكي))، وهو امتداد لمبادرة ((مليون مبرمج عربي))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)). وأوضح أن الإمارات رحبت بالنجاح الكبير للنسخة الأوزبكية، التي تجاوزت النسخة الأصلية في عدد الخريجين، واعتُبرت واحدة من أنجح المشاريع.

وأضاف: جهد مشترك آخر، هو جائزة أفضل التطبيقات الحكومية التي تدعم الشركات الناشئة، من خلال توفير التقدير والمنح، حتى إن إحدى شركاتنا الناشئة حصلت على المركز الثاني في القمة العالمية للحكومات العام الماضي. هذه المبادرات، حازت على الدعم المباشر من رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضياف، بعدما تعرف إلى نجاحها، وقد عززت هذه الشراكة نمو نظام الشركات الناشئة في أوزبكستان.

وتابع: كما أننا استلهمنا تجربة مركز دبي المالي العالمي الناجحة، وأنشأنا مؤسسة ((مشاريع أوزبكستان))، لخلق بيئة ترحيبية مماثلة كبيئة مركز دبي المالي العالمي، لأولئك الذين يتطلعون للتوسع في أوزبكستان، ما يضمن شعورهم بالانتماء.

وجهة للتعهيد

وحول نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان، ورؤية بلاده لمستقبل هذا القطاع، قال شيرزود شيرماتوف: تبرز أوزبكستان كوجهة جديدة للتعهيد لعدة أسباب.

أولاً، لدى أوزبكستان سكان شباب، وفي تزايد، حيث زاد عدد سكاننا بأكثر من 16 مليوناً، ويواصل النمو بشكل سنوي. نحن نستثمر بشكل كبير في تحسين جودة التعليم، لضمان أن الجيل القادم من الخريجين مُعد جيداً لمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

ثانياً، نحن نعمل على تهيئة الظروف المثالية لشركات تكنولوجيا المعلومات للعمل في أوزبكستان، ويشمل هذا الحوافز الضريبية، فشركات تكنولوجيا المعلومات معفاة من دفع الضرائب، ويتمتع موظفوها بمعدل ضريبة دخل أقل مقارنة بصناعات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، نقدم منحاً دراسية كبيرة لدراسة تكنولوجيا المعلومات، فتستفيد منها الشركات الأعضاء في مجمع تكنولوجيا المعلومات، من خلال إعفاءات ضريبية. لكل خريج يُوظف في شركة تعهيد تكنولوجيا المعلومات، نحن نقدم دعماً يصل إلى 3000 دولار.

وأضاف الوزير الأوزبكي: لقد قررنا أيضاً إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، تُسمى ((مشاريع أوزبكستان))، والتي توفر للشركات العالمية بيئة ترحيبية، ليس فقط من خلال أفضل الفوائد الضريبية، ولكن أيضاً من خلال ضمان إطار قانوني قوي، يحمي ملكيتهم الفكرية، ويدمج مبادئ القانون العام، والهدف من ذلك، هو أن تشعر الشركات العالمية بالأمان عندما تأتي إلى أوزبكستان. هذه المبادرة تتعلق بإنشاء بيئة آمنة ومواتية لهذه المؤسسات. علاوة على ذلك، نحن نشجع الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تعهيد العمليات التجارية، على التوسع في مناطق أوزبكستان.

وختم وزير التكنولوجيات الرقمية الأوزبكي حديثه بالقول: إن الجاذبية الرئيسة لشركات تعهيد العمليات التجارية، تتمثل في حماية تلك الشركات، حيث تقدم أوزبكستان برنامجاً للحماية من المخاطر لمدة عام، يشمل ذلك توفير مكاتب مجهزة بالكامل، وتعويضاً عن نفقات التدريب والموارد البشرية، خلال عام كامل، بعدها إذا وجدت تلك الشركات أن وجودها في أوزبكستان مجدٍ وناجح، يمكنها مواصلة العمليات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنهم ببساطة الانسحاب دون تكبد أي تكاليف. هذا النهج أدى إلى زيادة بمقدار عشرين ضعفاً في عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في غضون عامين فقط، ما جعل أوزبكستان وجهة جذابة للشركات العالمية، للاستفادة من فرص التعهيد. مختتماً بالقول: ((رسالتنا الرئيسة هي أننا ندعم نمو أعمالكم معنا)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز