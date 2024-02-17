80 فندقاً تنضم إلى «ضيافة دبي» منذ 2019

شهد القطاع السياحي في دبي افتتاح 80 منشأة فندقية جديدة من مختلف الفئات، خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2023، منها نحو 37 فندقاً من فئة 5 نجوم، ما يعكس مواصلة القطاع السياحي في دبي استقطاب الاستثمارات الفندقية، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على القطاع.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، عن أن نحو 80 منشأة فندقية جديدة، دخلت السوق خلال 4 سنوات، منها 17 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية خلال 2023، من مختلف الفئات.

وكشفت البيانات أن القطاع الفندقي في دبي، استقبل 24.17 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 4 سنوات، منها 3795 غرفة انضمت إلى السوق الفندقية خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الغرف من 126120 غرفة في ديسمبر 2019، إلى 150291 غرفة فندقية مع نهاية ديسمبر 2023.

وتسعى العديد من السلاسل الفندقية العالمية والمحلية، لتوسيع حضورها في دبي، للاستفادة من الانتعاش السياحي الذي تشهده الإمارة، في ظل الخطط الحكومية التي تستهدف تسريع الزخم السياحي للوصول إلى مستويات طموحة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وتعتزم ماريوت افتتاح 10 مشروعات فندقية جديدة في دبي خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت ((إنتركونتيننتال)) اعتزامها افتتاح 7 منشآت فندقية جديدة في دبي، بإجمالي 1221 غرفة فندقية، وأفادت مجموعة ((أكور))، بأنها تفتتح 4 منشآت فندقية جديدة. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل ((الجائحة)).

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