الدوري الفرنسي.. البديل مبابي يقود سان جرمان لتعزيز صدارته

واصل المهاجم الدولي كيليان مبابي هوايته التهديفية عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني لفريقه باريس سان جرمان في مرمة مضيفه نانت 2-0 السبت على ملعب "لابوجوار" في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني بعد 16 دقيقة من دخوله مكان الدولي الإسباني ماركو أسنسيو من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه (62) رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التسجيل في الدقيقة 60.

وأبقى المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان لويس أنريكي على مبابي، مُسجّل الهدف الأول في مرمى ريال سوسييداد الاسباني (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس، على دكة البدلاء، وذلك بعد أربعة أيام على إبلاغ الدولي الفرنسي ناديه برحيله بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

واختار أنريكي الدولي راندال كولو مواني، لاعب نانت السابق، لخلافة بطل العالم 2018.

كما فضّل أنريكي الإبقاء أيضا على جناحه الأيمن الأساسي الدولي عثمان ديمبيليه على دكة البدلاء ودفع بالإسباني ماركو أسنسيو الذي لعب بديلاً في المباراة ضد ريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي بين آخر اللاعبين الذين نزلوا من حافلة الفريق لدى وصولها إلى ملعب "لابوجوار" في نانت. وانطلق بسرعة إلى غرفة الملابس، وألقى تحية مقتضبة على جماهير نانت التي جاءت للترحيب به.

وأجرى أنريكي تعديلات كثيرة على تشكيلته. وإذا كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما احتفظ بمركزه أساسياً ولعب مباراته الـ100 بألوان سان جرمان، فإن لاعب الوسط الدولي وارين زاير-إيمري شغل مركز ظهير أيمن على حساب الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع هرنانديز الظهير الأيسر، الى جانب القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ولعب الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، العائد من كأس أمم آسيا، جنبًا إلى جنب مع البرتغالي فيتينيا والأوروغوياني مانويل أوغارتي في خط الوسط.

وهو الفوز الثالث تواليا لسان جرمان والسادس عشر في الدوري هذا الموسم فرفع رصيده إلى 53 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق 14 نقطة عن مطارده المباشر نيس الذي يحل ضيفاً على رينس الأحد.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تمريرة عرضية للجناح برادلي باركولا من الجهة اليسرى أبعدها الحارس إلى ركنية (9).

وكاد مصطفى محمد يفعلها عندما استغل خطأ للمدافع البرتغالي دانيلو في إبعاد كرة خلف الدفاع فانتزعها منه وتوغّل داخل المنطقة وسددها زاحفة أبعدها دوناروما بقدمه وتهيّأت أمام نيكولاس كوزا الذي حاول متابعتها داخل المرمى، لكن ماركينيوس أبعدها في توقيت مناسب إلى ركنية سجل منها نيكولاس بالوا هدفاً ألغيَ بداعي التسلل (45+2).

وكاد بالوا يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها دوناروما إلى ركنية (54).

ونجح هرنانديز في منح التقدم لسان جرمان بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم لاعب الوسط موسى سيسوكو وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ديكان (60).

ودفع أنريكي بمبابي وديميبيليه وحكيمي مكان أسنسيو ولي وكولو مواني مباشرة بعد الهدف (62).

وكاد مصطفى يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها دوناروما (70).

وأمَّن مبابي فوز فريقه عندما اقتنص ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس أوغوستو بعد مراوغة ذكية بين قدميه فانبرى لها بنفسه قوية بيمناه على يسار ديكان (78).

وحرم القائم الأيسر أوغوستو من تقليص الفارق بردّه تسديدته من مسافة قريبة (80).

هاتريك ديفيد

وأكرم ليل وفادة ضيفه لوهافر عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد، وانتزع المركز الثالث مؤقتاً.

ومنح ديفيد التقدم مبكراً وتحديداً في الدقيقة 14، قبل أن يضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة إثر تمريرة من الإنكليزي أنجيل غوميز (44).

وحقق ديفيد الهاتريك مطلع الشوط الثاني عندما انبرى إلى ركلة جزاء تصدى لها الحارس وارتدت الى الدولي الكندي فتابعها داخل المرمى (49).

ورفع ديفيد رصيده إلى 11 هدفا ولحق بالثنائي وسام بن يدر (موناكو) وألكسندر لاكازيت (ليون) إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق 10 أهداف خلف مبابي المتصدر.

واستعاد ليل توازنه بعد خسارته أمام سان جرمان 1-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه العاشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 38 نقطة منتزعاً المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف من موناكو الذي يستضيف تولوز الأحد.

وتقدم ليل أيضا بفارق نقطة واحدة مؤقتاً عن بريست الرابع سابقاً والذي يحل ضيفاً على مرسيليا الأحد في ختام المرحلة، فيما مُنيَ لوهافر بخسارته الثانية توالياً والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادلان) التي لم يذق فيها طعم الفوز والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب غداً أيضا ستراسبورغ مع لوريان، رين مع كليرمون فيران ومونبلييه مع متز.

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