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بطولة مصر.. زيادة عدد المشجعين في الملاعب إلى 20 ألفاً

2/17/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، السبت،
زيادة عدد الجمهور في مباريات الدوري المحلي إلى 20 ألفاً لكل مباراة.

وكشفت الرابطة في بيان نشر على الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن أعداد الجمهور سترتفع إلى 20 ألفاً لكل مباراة من الدوري حتّى نهاية الموسم الحالي، وكذلك نهائي كأس الرابطة ومباريات الكأس المحلية.

وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في تصريحات صحافية: "قدمنا طلباً منذ بداية التوقّف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وأكمل: "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري الى 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادٍ في المباراة.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الحالي بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصراً على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل نادٍ.

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