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بايدن يقول إنه أبلغ زيلينسكي بأنه واثق من تجديد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

2/17/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغ الرئيس جو بايدن، السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "واثق" من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، قائلاً إنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيداً من الأراضي أمام التقدم الروسي.

وقال بايدن لصحافيين في ديلاوير: "تحدثت مع زيلينسكي بعد ظهر اليوم لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال". واعتبر أن فشل المشرعين الأمريكيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون "سخيفاً" و"غير أخلاقي"، مضيفاً: "سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها".

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