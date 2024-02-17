بايدن يقول إنه أبلغ زيلينسكي بأنه واثق من تجديد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبلغ الرئيس جو بايدن، السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "واثق" من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، قائلاً إنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيداً من الأراضي أمام التقدم الروسي.
وقال بايدن لصحافيين في ديلاوير: "تحدثت مع زيلينسكي بعد ظهر اليوم لأخبره بأنني واثق من أننا سنحصل على هذه الأموال". واعتبر أن فشل المشرعين الأمريكيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون "سخيفاً" و"غير أخلاقي"، مضيفاً: "سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها".
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