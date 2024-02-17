عظام فك تكشف مصير مقاتل بارز من المقاومة الهولندية

كشف التحليل الجيني لعظام فك تم انتشالها من بحر الشمال مصير مقاتل بارز من المقاومة الهولندية بعد أكثر من 80 عاماً على فقدانه.

ووفقاً للشرطة الهولندية، فقد أصبح من الممكن التعرف إلى العظام من خلال مقارنة الحمض النووي لعظام الفك

التي عثر عليها الصيادون في شبكتهم قبالة سواحل شمال هولندا في عام 2003، مع الحمض النووي للأحفاد المحتملين.

ويعتقد أن العظام تعود إلى إرنست مولتزر، الذي قاوم، بصفته نائب رئيس شركة لوكاس بولس للمشروبات خلال الحرب العالمية الثانية، عمليات التسليم من شركته إلى المحتلين النازيين وتم فصله.

وانضم مولتزر إلى المقاومة وأراد العبور إلى إنجلترا على متن قارب تجديف مع اثنين من رفاقه في نوفمبر 1941.

ولم يصل مولتزر، الذي شارك كبحار في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في ميونخ، إلى هناك قط.

وتم اكتشاف عظام فكه على بعد 6 كيلومترات قبالة الساحل الهولندي.

وقالت السلطات إن بقايا المقاوم دفنت يوم السبت في مقبرة الشرف الوطنية في أبلدورن.