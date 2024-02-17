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لطيفة بنت محمد: القمة العالمية للحكومات فرصة للاستلهام وتبادل الأفكار

2/17/2024 7:19:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، سعادتها بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، في دبي، التي اختتمت أعمالها أخيراً، موضحة سموها، في تدوينات على حسابيها في موقعي «إنستغرام» و«إكس»، أن القمة تمثل فرصة استثنائية للاستلهام وتبادل الأفكار، كما أشارت سموها إلى الحرص الكبير على التعاون المشترك وتعزيز الابتكار، بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً.

وجاء في تدوينات سموها: «سعدت بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية التي تجمع تحت مظلتها قادة الفكر والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة والمساهمة في تشكيل الحكومات المستقبلية، بحيث تمثل فرصة استثنائية لنا للاستلهام وتبادل الأفكار...».

وتابعت سموها: «نتطلع للتعاون المشترك وتعزيز الابتكار بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً، والمضي قدماً نحو ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية».


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