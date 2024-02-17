لطيفة بنت محمد: القمة العالمية للحكومات فرصة للاستلهام وتبادل الأفكار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، سعادتها بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، في دبي، التي اختتمت أعمالها أخيراً، موضحة سموها، في تدوينات على حسابيها في موقعي «إنستغرام» و«إكس»، أن القمة تمثل فرصة استثنائية للاستلهام وتبادل الأفكار، كما أشارت سموها إلى الحرص الكبير على التعاون المشترك وتعزيز الابتكار، بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً.
وجاء في تدوينات سموها: «سعدت بلقاء مجموعة من الخبراء والمسؤولين من جهات عدة، خلال القمة العالمية للحكومات، المنصة العالمية التي تجمع تحت مظلتها قادة الفكر والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة والمساهمة في تشكيل الحكومات المستقبلية، بحيث تمثل فرصة استثنائية لنا للاستلهام وتبادل الأفكار...».
وتابعت سموها: «نتطلع للتعاون المشترك وتعزيز الابتكار بهدف نهضة المشهد الثقافي والإبداعي محلياً وعالمياً، والمضي قدماً نحو ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية».
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17022024000110011019ID1107864757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.