لازاريني: إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف /PNN /اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تشن حملة منسّقة تهدف إلى تدمير الوكالة.

وقال لازاريني لمجموعة صحف تاميديا السويسرية، اليوم السبت، إن مطالبة إسرائيل باستقالته جزءا من هذه الحملة.

وأضاف: "في الوقت الحالي، نواجه حملة واسعة ومنسّقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا، هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة، هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".

وتابع لازاريني "يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا".

وأشار إلى قرارات الكنيست الإسرائيلية، لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة للأونروا، مبينا أن "كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة الإسرائيلية".

وأكد لازاريني تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب في غزة.

وشدّد على أن الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، "لا تستهدفني شخصيا، بل تستهدف المنظمة بأكملها، وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا".