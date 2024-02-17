10 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وأرضا وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / استشهد 10 مواطنين، مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
واستشهاد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وأوضحت مصادر طبية، أن 66 شهيدا ارتقوا منذ صباح اليوم السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين وسط قطاع غزة،
قد ارتفع مساء اليوم السبت، إلى 44 شهيدا.
وأفادت مصادر محلية، بارتفاع عدد الشهداء إلى 40، و80 إصابة، في سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت نحو 10 منازل في مناطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.
كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في شارع السكة بمدينة بيت حانون شمال القطاع، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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