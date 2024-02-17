10 شهداء في قصف الاحتلال منزلا وأرضا وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد 10 مواطنين، مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهاد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر طبية، أن 66 شهيدا ارتقوا منذ صباح اليوم السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين وسط قطاع غزة،

قد ارتفع مساء اليوم السبت، إلى 44 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية، بارتفاع عدد الشهداء إلى 40، و80 إصابة، في سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت نحو 10 منازل في مناطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في شارع السكة بمدينة بيت حانون شمال القطاع، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



