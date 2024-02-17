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تاريخ جديد يُكتب في الأردن اندماج حزبي الإتحاد الوطني والتيار الوطني في مؤتمر عام طارئ

2/17/2024 7:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في قلب العاصمة الأردنية، احتضن المركز الثقافي الملكي حدثًا تاريخيًا مهيبًا اليوم، حيث شهد الجمع الغفير من أعضاء حزب الإتحاد الوطني الأردني انعقاد مؤتمر عام طارئ بغية التصويت على قرار الاندماج بين حزب التيارالوطني الأردني بحزب الإتحاد الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود والرؤى لمستقبل سياسي واعد. وفي خطوة تعكس التزامه بالشمولية والاهتمام بجميع شرائح المجتمع، كان حزب الإتحاد الوطني الأردني حريصًا على ضمان وصول رسالته إلى كل فرد، بما في ذلك الصم والبكم. لهذا الغرض، تمت ترجمة فعاليات المؤتمر بأكمله إلى لغة الإشارة بمهارة واحترافية عالية من قبل السيد أسامة الطهراوي، مترجم الإشارة المتميز، مما سمح للمجتمع الأصم بمتابعة النقاشات والقرارات المهمة لحظة بلحظة. هذه اللفتة الكريمة لم تكن مجرد ترجمة للكلمات، بل كانت ترجمة لروح الانفتاح والتقبل التي ينشدها الحزب في كافة أعماله وتوجهاته.
بدأ المؤتمر العام الطارئ لحزب الإتحاد الوطني الأردني بطقوس مهيبة تعبر عن العمق الوطني والروحاني لهذه اللحظة التاريخية، حيث افتتح الحفل بعزف السلام الملكي، إيذانًا ببداية الفعاليات، وتكريمًا للوطن وقائده. تلا ذلك تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أداها بصوته الندي فضيلة الشيخ أحمر العريان، مضفيًا على الجمع نفحات من السكينة والروحانية. هذه البداية العميقة المعنى لم تكن مجرد تقليد تقيدي، بل كانت تعبيرًا عن تجذر الحزب في التقاليد الوطنية والقيم الإسلامية السمحة، مؤكدة على وحدة الهدف والمصير المشترك بين جميع أطياف الشعب الأردني.
الحفل، الذي قدمه الإعلامي كمال نزال، بدأ بكلمات ترحيبية حارة، مؤكدًا على أهمية اللحظة التاريخية التي يشهدها الجميع، معبرًا عن تقديره للحضور الذي غمر القاعة بروح من الأخوة والتفاؤل.
الكابتن زهير الخشمان، النائب الثاني لرئيس المجلس المركزي، أخذ الكلمة بالنيابة عن الكابتن محمد الخشمان، رئيس المجلس المركزي، والذي بدوره افتتح الجلسة بكلمة ترحب بجميع أعضاء الحزب حيث شبه الأعضاء بالعائلة الواحدة، مؤكدًا على أن الاندماج يمثل تحقيقًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث المنظومة السياسية وتعزيز الديمقراطية.
الدكتورة ريما العمري، نيابة عن الأمين العام، تحدثت عن الأثر الإيجابي للاندماج على المجتمع الأردني، مشددة على أهمية الوحدة والتعاون لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مزدهر للأردن.
بدوره، تطرق السيد بسام محسن، نائب الأمين العام للشؤون المالية، إلى التقرير المالي للحزب، مسلطًا الضوء على نشاطات الحزب ومساهماته في الحياة العامة، وكيف سيعزز الاندماج من قدراته التمويلية والتنظيمية.
السيد سلطان العطين، عضو المكتب السياسي، استعرض مبررات الاندماج، موضحًا الخطوات التي أدت إلى هذه اللحظة الفارقة، وكيف أن الاندماج يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف أكبر وأشمل للحزبين.
بعد ذلك، تم إجراء التصويت على الاندماج وإقرار النظام الداخلي لحزب تيار الإتحاد الوطني الأردني، بإدارة الدكتور طارق أبو الراغب، الذي أكد على الأهمية هذا اليوم كلحظة تاريخية تجسد طموحات وآمال أعضاء كلا الحزبين في تشكيل قوة سياسية موحدة وفاعلة، قادرة على تحقيق التغيير والمساهمة بشكل ملموس في مسيرة التطوير والتحديث الوطني.
بعد إجراء التصويت، جاء دور السيدة سجى القاضي، ممثل الهيئة المستقلة للانتخابات، للإعلان عن نتائج التصويت، حيث أعلنت عن موافقة الغالبية العظمى على الاندماج، في خطوة تاريخية تعكس الرغبة الجماعية في العمل تحت مظلة واحدة وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
أختتم المؤتمر بكلمة مؤثرة من الإعلامي أسعد خليفة، عضو المعلن، الذي أشاد بالجهود المبذولة من الجميع لجعل هذا الاندماج حقيقة. كما أكد على أن حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يقف اليوم كشاهد على القدرة على تجاوز الاختلافات من أجل مصلحة أعلى، وهي مصلحة الوطن والمواطن.
الحضور، الذي شمل شخصيات سياسية بارزة، أكاديميين، نشطاء مجتمعيين، وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع، أبدى تفاؤلًا كبيرًا بهذا الاندماج، معتبرينه بداية لمرحلة جديدة من التعاون والعمل الجماعي لتحقيق الرفاهية والتقدم للأردن.
في الختام، يمكن القول إن مؤتمر الاندماج بين حزب الإتحاد الوطني الأردني وحزب التيار الوطني الأردني لم يكن مجرد حدث عابر، بل كان لحظة فارقة تعكس عمق الإدراك لأهمية الوحدة والتعاون في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق للأردن. الأيام القادمة ستشهد على الأثر الإيجابي لهذا الاندماج، ليس فقط على الساحة السياسية بل على المجتمع الأردني بأسره، مع توجهات واضحة نحو تحقيق الإصلاح والتنمية المستدامة.


























































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