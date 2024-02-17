حوارية بالأغوار الشمالية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات

حوارية بالأغوار الشمالية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات
التاريخ
2/17/2024 7:08:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب المنشية بلواء الاغوار الشمالية اليوم السبت، جلسة حوارية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على الشباب، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.
وتحدث المدرب محمد عواد، عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وخصائصها وآثارها على المجتمع، ووسائل التعامل الآمن معها .
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