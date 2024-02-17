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حوارية بالأغوار الشمالية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات

2/17/2024 7:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب المنشية بلواء الاغوار الشمالية اليوم السبت، جلسة حوارية عن آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات على الشباب، بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.


وتحدث المدرب محمد عواد، عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وخصائصها وآثارها على المجتمع، ووسائل التعامل الآمن معها .

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