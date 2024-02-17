اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".



وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.



وفي السياق ذاته، ستتواجد عربة الترخيص المتنقل في ساحة مركز أمن المدينة بلواء الرصيفة اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل وبنفس المواعيد لتقديم خدمات الترخيص للمواطنين ومركباتهم.