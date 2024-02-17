احتفالية في مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي حنينا في مادبا اليوم احتفالا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



وقال رئيس لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي جنينا النائب السابق عبدالقادر الفشيكات إن العديد من الإنجازات تحققت في عهد جلالته الذي يمثل عنوان الحكمة والرأي السديد ومسيرة التحديث رغم شح الإمكانات.



واستعرض الإنجازات في عهد جلالته وأهمها تعميق النهج الديمقراطي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب لتحقيق الإنجاز الأردني الذي يحتذى في المنطقة.