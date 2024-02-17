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7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح

2/17/2024 7:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل إعلام في قطاع غزة، عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

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