7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح

7 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي شمال رفح
التاريخ
2/17/2024 7:08:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وسائل إعلام في قطاع غزة، عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.
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