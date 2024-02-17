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إربد: منتدى حائط المدينة ينظم أمسية ثقافية نصرة لغزة

2/17/2024 7:08:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى حائط المدينة الثقافي ومبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء اليوم، أمسية ثقافية شعرية بعنوان "ماذا بعد"، نصرة لغزة واستنكارا للأعمال الوحشية للاحتلال الصهيوني الغاشم.


وخلال الأمسية التي أدار مفرداتها الإعلامي عدنان نصار، قرأت الكاتبة والشاعرة أماني المبارك عددا من القصائد الشعرية التي تحاكي الوجع الإنساني في غزة ومنها قصيدة بعنوان قولوا لغزة، حبي لهذه الأرض، قل للحجارة.

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