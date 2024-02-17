إربد: منتدى حائط المدينة ينظم أمسية ثقافية نصرة لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى حائط المدينة الثقافي ومبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني في قاعة بلدية إربد الكبرى مساء اليوم، أمسية ثقافية شعرية بعنوان "ماذا بعد"، نصرة لغزة واستنكارا للأعمال الوحشية للاحتلال الصهيوني الغاشم.
وخلال الأمسية التي أدار مفرداتها الإعلامي عدنان نصار، قرأت الكاتبة والشاعرة أماني المبارك عددا من القصائد الشعرية التي تحاكي الوجع الإنساني في غزة ومنها قصيدة بعنوان قولوا لغزة، حبي لهذه الأرض، قل للحجارة.
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