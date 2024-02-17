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فصل للكهرباء عن هذه المناطق الأحد - اسماء

2/17/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشونة الشمالية الاحد، لغايات كهربة محطة جديدة.
وقالت الشركة في بيان السبت، إنّ الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 10:30 صباحا، ويشمل مناطق: الشونة الشمالية، وإسكان معاذ، والعدسية، والمخيبات، ومحطات سلطة وادي الأردن.

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