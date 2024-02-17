رئيس النواب يستقبل وفدا من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
ويجري الصفدي وغباش، مُباحثات رسمية في دار مجلس النواب، غدًا الأحد، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين.
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