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رئيس النواب يستقبل وفدا من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

2/17/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية الشقيقة، صقر غباش والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.


ويجري الصفدي وغباش، مُباحثات رسمية في دار مجلس النواب، غدًا الأحد، تتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين.

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