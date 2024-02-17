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قرار مصري عاجل بشأن غزة

2/17/2024 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتخلص من تكدس الشاحنات بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل ((الهلال الأحمر المصري)).
وقال شوشة، في تصريحات للصحافيين، إن المنطقة التي يجري إقامتها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين، وسيجري تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء.

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