قرار مصري عاجل بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تعمل حالياً على إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات لصالح قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتخلص من تكدس الشاحنات بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل ((الهلال الأحمر المصري)).
وقال شوشة، في تصريحات للصحافيين، إن المنطقة التي يجري إقامتها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين، وسيجري تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء.
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