المدن والقرى يوقع اتفاقية لتوفير حلول رقمية بين العملاء والبنك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام والرئيس التنفيذي لشركة بلادور للتكنولوجيا الرقمية حسام القاضي اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف الى توفير حلول رقمية مبتكرة تعزز التفاعل الالكتروني بين العملاء والبنك كخطوة نحو تطوير الخدمات المصرفية وتيسير التعامل للمواطنين والمقاولين.
وقال العزام إن هذه الاتفاقية تاتي لتعزز الجهود المشتركة لتحسين تجربة عملاء البنك وتسهيل وصولهم الى الخدمات المصرفية بشكل اكثر فاعلية حيث انها ستمكن العملاء من انهاء جميع معاملاتهم المصرفية بشكل رقمي دون الحاجة الى الحضور الشخصي للبنك.
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