الرئيس بايدن: العلاقات بين الأردن وامريكا اقوى من اي وقت مضى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الرئيس الأميركي جو بايدن تغريدة، أرفقها بفيديو من لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني.



وعلق بايدن في التغريدة قائلا "في مثل هذه الأوقات، تصبح الروابط بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى، وخلال زيارة الملك عبد الله الثاني، أكدنا مجددا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن أقوى من أي وقت مضى".