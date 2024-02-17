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أمين عمان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

2/17/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه مساء اليوم السبت، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي آفاق التعاون، بين الأمانة و البلديات اللبنانية.


وعرض الشواربة خطة أمانة عمان الاستراتيجية للاعوام 2022-2026 والتي تم اطلاقها ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

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