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إربد: الدار آرت جاليري تنظم معرضا فنيا دعما لصمود غزة

2/17/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الدار آرت جاليري وملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة الثقافي في مركز إربد الثقافي اليوم، معرضا للفنون التشكيلية تضامنا مع الأهل في غزه بعنوان "صمود"، وذلك برعاية رائدة العمل التطوعي في المحافظة فايزة الزعبي.


وقال مشرف المعرض الفنان محمد الهزايمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المعرض أقيم دعما لصمود أشقائنا الفلسطينيين أمام العدوان الغاشم الهمجي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

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