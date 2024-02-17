إربد: الدار آرت جاليري تنظم معرضا فنيا دعما لصمود غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الدار آرت جاليري وملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة الثقافي في مركز إربد الثقافي اليوم، معرضا للفنون التشكيلية تضامنا مع الأهل في غزه بعنوان "صمود"، وذلك برعاية رائدة العمل التطوعي في المحافظة فايزة الزعبي.
وقال مشرف المعرض الفنان محمد الهزايمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المعرض أقيم دعما لصمود أشقائنا الفلسطينيين أمام العدوان الغاشم الهمجي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.
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