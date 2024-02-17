ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون للإضراب وشل الاقتصاد

ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون للإضراب وشل الاقتصاد
التاريخ
2/17/2024 3:11:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة رئيس نقابة العمال في الكيان بإعلان إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى.
وقالت العائلات ان نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا، وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا.
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