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ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون للإضراب وشل الاقتصاد

2/17/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة رئيس نقابة العمال في الكيان بإعلان إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى.
وقالت العائلات ان نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا، وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا.

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