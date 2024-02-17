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الأميرة صالحة ترعى فعاليات اليوم التثقيفي الصحي بالسلط

2/17/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم فعاليات اليوم التثقيفي التوعوي الصحي، ضمن أعمال المؤتمر الطبي الرابع المقام بمجمع النقابات المهنية بمدينة السلط.


واستهل رئيس المؤتمر استشاري أمراض القلب الدكتور رائد العوايشة كلمته بشرح محاور الفعالية وأهدافها، معربا عن شكره لسمو الأميرة صالحة، لرعايتها الكريمة، لفعاليات اليوم التثقيفي، الذي انبثق عن المؤتمر الطبي الرابع الذي من المؤمل أن يخرج بتوصيات تصب في خدمة القطاع الطبي والنهوض به.

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