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متحف الشاعر رامبو الفرنسي يعرض مخطوطاته

2/17/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع متحف الشاعر أرتور رامبو في شارلفيل ميزيير (شمال شرق فرنسا) النقاب عن مخطوطات تعود له اشتراها أخيرا صناعي محلي لقاء أكثر من 240 ألف يورو، بهدف التبرع بها للمتحف.
وفي وقت يحتفل مسقط رأس رامبو بالذكرى الـ 170 لميلاد الشاعر في أكتوبر، سلمت هذه المخطوطات رسميا إلى المتحف خلال احتفال أقيم مساء الجمعة، قبل إتاحتها للعامة اعتبارا من أمس حتى يناير 2025. والمخطوطات عبارة عن رسالتين وقصيدتين، اشتراها الصناعي خلال مزاد أقيم في فندق دروو بباريس في ديسمبر. وخلال هذا المزاد، حصلت بلدية المدينة لقاء 78 ألف يورو على رسالة ثالثة من رامبو يروي فيها بداية مرضه. إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مخطوطة قصيدة «الخلود»، لأن سعرها وصل إلى 700 ألف يورو.
وقال راعي المزاد باسكال أورانو لوكالة فرانس برس «إن إحدى الرسالتين موجهة إلى والدته والثانية إلى أخته، فيما كتب واحدة من مرسيليا عندما كان في المستشفى، والأخرى من أفريقيا». وتتضمن المخطوطات قصيدة «ما يبقي نينا» المؤرخة في 15 أغسطس 1870، لكن بول فيرلين أعاد نسخها عام 1880.

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