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تايلور سويفت تتبرع بـ 100 ألف دولار لعائلة امرأة قتلت في كانساس سيتي

2/17/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبرعت تايلور سويفت بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي المحلي في مباراة سوبر بول.
وعبر موقع أنشئ لجمع تبرعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرع بمبلغ 50 ألف دولار باسم نجمة البوب التي تجمعها علاقة بأحد لاعبي «كانساس سيتي تشيفز».
وأكد أحد المقربين من تايلور سويفت هذه المعلومة لمجلة «فرايتي» المتخصصة.
وفي منشور أرفق بأحد التبرعين، قدمت سويفت «تعازيها الحارة» لمقتل المرأة.


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