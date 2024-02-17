تايلور سويفت تتبرع بـ 100 ألف دولار لعائلة امرأة قتلت في كانساس سيتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) تبرعت تايلور سويفت بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي المحلي في مباراة سوبر بول.
وعبر موقع أنشئ لجمع تبرعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرع بمبلغ 50 ألف دولار باسم نجمة البوب التي تجمعها علاقة بأحد لاعبي «كانساس سيتي تشيفز».
وأكد أحد المقربين من تايلور سويفت هذه المعلومة لمجلة «فرايتي» المتخصصة.
وفي منشور أرفق بأحد التبرعين، قدمت سويفت «تعازيها الحارة» لمقتل المرأة.
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