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بالفيديو ضبط تشكيل عصابي بكيبلات تعود إلى الكهرباء قبل بيعها في السكراب

2/17/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أسفرت حملة لوزارة الكهرباء، بالتعاون مع جهات أخرى، عن ضبط تشكيل عصابي وبحوزته مواد نحاسية (كيبلات) تعود للوزارة.
وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء، فإن العصابة كانت تتخذ من منزل في منطقة الجليب مخزنا للمسروقات، وضبطت داخله كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وغيرها من مواد النحاس تمهيدا لبيعها في السكراب.
ولفت المصدر إلى أن فرق الوزارة الخاصة بالضبطية قامت بتحرير مخالفات، وقامت الجهات الأمنية بالتعامل مع التشكيل العصابي.
وأكد المصدر أن هذه المخالفة تثبت حصول عمليات سرقة لكيبلات الوزارة ما يعرض الشبكة للخطر، لافتة إلى انه لن يتم التهاون مع أي نوع من المخالفات مهما كانت.

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