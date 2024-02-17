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بن سالم حلمي تحقق مع الجسمي وجديدي مع المهندس

2/17/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
يعيش الفنان الملحن علي بن سالم هذه الأيام في حالة سعادة ونجاح، حيث طرحت له أغنية جديدة من ألحانه وغناء الحلم، كما أسماه الفنان الكبير حسين الجسمي من خلال أغنية «أتاني» التي كتب كلماتها الشاعر مصطفى الميرزة.
«الأنباء» هاتفت بن سالم حيث قال: سعيد جدا بآخر أعمالي مع الفنان حسين الجسمي من خلال أغنية «أتاني»، وهي من كلمات مصطفى الميرزة، وتوزيع علي بهرامي ومكس جاسم محمد، وهذه الأغنية كانت تحديا مهما بالنسبة لي لأن حسين الجسمي له نجاحات كبيرة بالأغنية العراقية، والحمد لله كانت الأغنية مختلفة في كل شيء عما قدمه الجسمي للجمهور العراقي، وأنا شخصيا أعشق صوت الجسمي وكان تعاوني معه حلما وتحقق لما يمتلك من شعبية كبيرة في الوطن العربي، خصوصا في العراق وهالشي إضافة إلى رصيدي الفني كملحن بعد تعاوني مع النجمة لطيفة والنجم راغب علامة.
وتابع: حسين الجسمي أعجب بكلمات الأغنية وهي كلمات عراقية، كذلك أحب اللحن، وتقول كلماتها:
هذا الشتا الثاني يمر
وانته بعيد
ولا خبر منك اجاني
عايفني اتاني
ولوحدي اعاني
ضليت بعدك منكسر..
ما ذكرك بيه المطر
قلبك نساني..
لو عنده ثاني
عايفني اتاني
وآه يا ليل الشتا
شقد قاسي من دونك
أيام عيني ما غفت
مشتاقه لعيونك
ويضيف: الأغنية الحمد لله تعدت ربع المليون مشاهدة في يومين، وهذا الشيء أسعدني جدا وأحب أهدي هذا النجاح لابني حسن الغالي وشريك النجاح الموزع اللي مفتقدة تراث نمير. أما عن جديده فيقول: لدي أعمال قادمة مع نجوم عرب وعراقيين أبرزهم الفنان الكبير ماجد المهندس والفنان هيثم يوسف والفنان حمزة المحمداوي، وأحب أوجه كلمة شكر لجريدة «الأنباء» الكويتية متمثلة في إدارتها الموقرة لأنها سباقة بتغطية أعمالنا ونشر كل ما هو جديد، وذلك دعم معنوي مهم بالنسبة لي أنا شخصيا، وهنا أود أن أُعبّر عن حبي للشعب الكويتي وفن الكويت الذي طالما أتابعه بشدة ومازلت أطمح للتعامل مع نجوم الكويت المميزين دائما مثل عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل.

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