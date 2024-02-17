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بالفيديو الرويشد وشعيل وميامي وناسة وطرب شكل ثاني

2/17/2024 3:06:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
أسدل الستار مساء أمس الأول (الجمعة) على سابع الحفلات الغنائية لمهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة «روتانا» ومركز عبدالله الرويشد، وكان مسك الختام مع حفل طربي بكل ما تحمله الكلمة من معان، أحياه «سفير الاغنية الخليجية» النجم الكبير عبدالله الرويشد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.
وقبل حفل الرويشد بيوم أقيم حفل غنائي ضخم أحياه «نبض الكويت» النجم الكبير نبيل شعيل ونجوم فرقة «ميامي» الكويتية، وأقيم الحفلان وسط حضور جماهيري حاشد يقدر بأكثر من 5 آلاف شخص امتلأت بهم قاعة «الأرينا كويت» في مجمع «360».
افتتح بوشعيل وصلته الغنائية، في حفل الخميس الماضي، بأغنية وطنية قدمها للمرة الأولى بعنوان «العهد الجديد» إهداء منه الى صاحب السمو الأمير، وفور انتهائه منها رفع عقاله عاليا ليصفق له الجمهور، ومن ثم رحب بوشعيل بالحضور، قائلا: «يا أهل الكويت وزوارنا، قولوا آمين بعد آمين، تظل الكويت دائما فوق فوق عالية ويحفظكم لها ويحفظها لنا، ويحفظ لنا أبونا العود الشيخ مشعل».
وغنى «نبض الكويت» بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وقدم «ندمان» التي ألهبت الحماس والتفاعل بين الحضور، مما اضطره ليقول لهم مداعبا «خشوا حماسكم للحين السهرة في أولها، وبعدي بيغنون فرقة ميامي بعد.. أنا بقعد معاكم أكمل السهرة بعد فقرتي، اليوم ميامي اللي بيننا 35 سنة عشرة عمر، اهم حسبة اخواني، والسهرة جمعتنا لجلكم، وانتو تستاهلون».
وقدم بوشعيل باقة من أجمل أعماله، مثل «ما أنساك، الله يا خوفي، ابنساكم»، ثم غنى ميدلي لأغانيه القديمة التي أعادت للجمهور اجمل ذكرياتهم وكانت بمنزلة جرعة من السعادة والبهجة لهم، ليواصل النجم الكبير إبداعه، وشدا بأغاني «يا بلادي، شمسوي مع غيري، الرايق، اللي ماله أول»، واختتم بالأغنية الوطنية الشهيرة «يا دار» التي وكالعادة لامست مشاعر ووجدان كل كويتي، وظل يرددها الجميع معه حبا واعتزازا بالوطن وقادته الكرام حاملين أعلام الكويت فوق الرؤوس.
وبعد استراحة قصيرة، صعد نجوم فرقة «ميامي»، وبدأوا وصلتهم بأغنية «وطني حبيبي» التي ارتفعت معها اعلام الكويت في جميع ارجاء «الأرينا»، وعقب ذلك قدموا رائعتهم «صبوحة» التي أشعلت الأجواء، فاستثمروا هذه الحالة وقدموا «شلون أنساك» و«لو باقي ليلة». وحرص أعضاء الفرقة على تحية الفنان الكبير نبيل شعيل الذي بدوره حرص على التواجد بين الجمهور ومشاهدة الفرقة والتي واصلت التألق وغنى نجومها مجموعة من اجمل أعمالهم، مثل «احلى من الحلوين، اسمر سلبني الروح، غرامك شيء عجيب، يا عمري انا، عاشوا، حبيبي قالي»، ليسدل الستار على واحدة من انجح حفلات هذا العام على الاطلاق.
وفي اليوم التالي كان جمهور المهرجان مع مسك الختام صوت الفرح النجم الكبير عبدالله الرويشد الذي استقبله الحضور في «الأرينا» بتصفيق وهتاف استمر لدقائق، ليؤكد انه حالة خاصة جدا في عالم الطرب الخليجي، حيث بدأ الرويشد بأغنية وطنية بعنوان «بيتنا الكبير»، أكملها بأغنية «عاشت لنا الكويت»، التي أحدثت عاصفة من الحماس داخل القاعة.
وأبحر أبو خالد مع جمهوره في رحلة طربية رومانسية قدم خلالها وعلى مدار اكثر من ثلاث ساعات باقة من اجمل أغانيه التي يحفظ الجمهور كلماتها عن ظهر قلب، مثل «ما عليه، الجمرة» واغنية «يخون الود» التي حركت المشاعر وردد الحضور كلماتها معه بشكل رائع وهم في حالة من السعادة، وأكمل بأغاني «اللي نساك، اي معزة، تذكرني، لحظة، اعفيني، وحشت الدار، لمني بشوق»، ثم قدم ميدلي لعدد من اغنياته القديمة، ليستأذن الحضور في استراحة قصيرة.
وعقب الاستراحة عاد أبو خالد اكثر نشاطا وحماسا ليقدم لمحبيه أغاني مثل «مفتون، يا طالبين الود، احساس العالم، اتبع قلبي، وطن عمري، احساس العالم، دنيا الوله، عطرك»، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة «مافي احد مرتاح».
الكويت ملتقى السياحة
قبل الحفلين التقى النجوم نبيل شعيل وفرقة «ميامي» وعبدالله الرويشد مع وسائل الاعلام من داخل الكويت وخارجها، حيث قال بوشعيل: «ان شاء الله نحن مقبلون على انفتاح كبير، والبوادر واضحة، وستكون الكويت ملتقى للسياحة»
فيما عبر نجوم «ميامي» عن سعادتهم بتواجدهم في الحفل، ووجهوا كلمة شكر للمطرب نبيل شعيل على دعمه الدائم لهم، قائلين انهم متواجدون لإسعاد جمهورهم الكبير، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية مع مجموعة من الأطفال من جمهورهم من الجيل الرابع.
من جانبه، قال أبو خالد عن العهد الجديد الذي تشهده الكويت: ألف مبروك لحضرة صاحب السمو أمير الكويت المفدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح على تولية سموه قيادة البلاد، متمنيا ان يكون عهدا جديدا وجميلا، معربا عن سعادته بالمشاركة في ليلة الراحل المطرب عبدالكريم عبدالقادر في «موسم الرياض». وأردف: «عبدالكريم عبدالقادر يستاهل كل خير وان تقام ليلة احتفالية خاصة به رحمة الله عليه».
كواليس الحفل
المنتج الشاب أحمد سالم الهندي حرص على التواجد مع النجمين الكبيرين عبدالله الرويشد ونبيل شعيل خلال لقائهما مع وسائل الاعلام، في حين تواجد مدير «روتانا الكويت» محمد الفضلي مع فريق «ميامي».
مدير اعمال «ميامي» صالح العبدالسلام كان شعلة من النشاط «ما شاء الله»، وكان من عناصر نجاح حفل الفرقة بهذا الشكل الرائع وهذا ليس بجديد عليه، ونفس الشيء ينطبق على مدير اعمال النجم نبيل شعيل علي القبندي.
عدد كبير من المشاهير حرصوا على التواجد في الحفلين منهم المطرب اليمني الكبير عبود خواجة والشاعر أحمد الصانع والإعلامي مشاري بويابس والفنان محمد الدوسري والمذيعة غادة السراج وعبودكا، وآخرون.
كالعادة بذل فريق شركة «روتانا» مجهود كبيرا ليخرج الحفلان بهذا الشكل الرائع والمميز، منهم الخلوق «دينامو المهرجان» أحمد ملك، والمتعاون مع الجميع بشكل احترافي علي البنا، بالإضافة الى جاسم العازمي، والمصور الزميل جاسم البارون، ولا نغفل المجهود الكبير الذي يبذله فريق «الأرينا» لتخرج الحفلات بهذا الشكل الباهر.

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