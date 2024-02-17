الإعلام فعاليات متنوعة وخطة برامجية متكاملة مصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية

يوم مفتوح للسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية



قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام سعد العازمي إن قطاعات الوزارة كافة بكوادرها الإعلامية والفنية تعمل على تنفيذ الخطة ‏المعتمدة المصاحبة لاحتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير «عز وفخر» متضمنة فعاليات متنوعة ومميزة.

وأضاف العازمي وهو رئيس فريق ‏العلاقات العامة والإعلام والتسويق في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعــياد والمنـــاسبات الوطنية، أن هناك خطة برامجية متكاملة تهدف إلى إبراز كل ما يرتبط ‏بالأعياد الوطنية من فعاليات وأنشطة مشاركة للمواطنين والمقيمين بأفراح الوطن الغالي.‏

وأوضح أن رزنامة الفــعاليات المصــاحبــة لاحتفالات عام 2024 مميزة وحافلة بمشاركة ‏قطاعات عدة من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والفرق التطوعية وجمعيات النفع ‏العام بما يعكس أهمية الاحتفالات ودورها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء‎، مبينا أن الوزارة ستقوم بحملة توعوية تواكب الاحتفالات الوطنية تحت عنوان «احتفل ‏بمسؤولية» بهدف تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء وترسيخ مفاهيم الاحتفالات بالأعياد ‏والمناسبات الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الدولة.‎

وذكر أن الوزارة ستنظم يوما مفتوحا لسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الكويت وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية لتعريفهم بتاريخنا ‏وتراثنا البحري والبري وما اشتهرت به الكويت من مهن وصناعات وحرف يدوية، وإقامة معرض «ديجيتال» بعنوان «درب الذكريات» لأهم الأعمال التلفزيونية ‏والإذاعية التاريخية للكويت منذ سبعينيات القرن الماضي حتى بداية الألفية الجديدة في ‏مجمع الأفنيوز‎.‎‏ ‏

ولفت إلى التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة ‏الداخلية لاستقبال ضيوف البلاد القادمين عبر المنافذ البرية منفذ النويصيب والمنافذ الجوية، معربا عن الشكر والتقدير لإسهامات كل الجهات ‏الحكومية والقطاع الخاص وشركات الاتصالات والدعاية والإعلان في تسويق الشعار المعتمد ‏للاحتفالات بالأعياد الوطنية بعنوان «الكويت.. عز وفخر». ‏