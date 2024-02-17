بالفيديو مامادو سو لـ الأنباء عندما تتحدث الكويت يستمع العالم فهي لا تسعى لمصلحة أو لتنفيذ أجندة خفية



علاقتنا بالكويت مميزة وشراكتنا معها إستراتيجية.. ونعمل على ترتيب الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين الجانبين

الكويت داعم قوي لكل المنظمات الإنسانية المساهمة في إغاثة وتخفيف آلام المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية

نولي ملف المفقودين الكويتيين في العراق أهمية كبرى.. ولن يهدأ للجنة الصليب الأحمر بال حتى يتم الكشف عن مصيرهم مساندة الكويت لا تقتصر على الدعم المادي فقط بل تمتد إلى الدعم السياسي المتعدد الأوجه من خلال الديبلوماسية الإنسانية



أسامة دياب

أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو عمق العلاقات المميزة التي تجمع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكويت، موضحا أن شراكتهم معها استراتيجية وتعتبر مصدرا للقوة على صعيد جهود تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم. ولفت سو ـ في لقاء خاص بـ «الأنباء» ـ إلى أن الكويت لديها سياسة خارجية رائدة وأهداف نبيلة وفهم مميز للأولويات، مشددا على أن من أبرز عناصر الدعم والتعزيز المشترك مع الكويت هو أنه عندما تتحدث الكويت يستمع العالم، فهي لا تسعى لمصلحة أو لتنفيذ أجندة خفية، مشيرا إلى أنهم يعملون على ترتيب الجولة الـ3 من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والصليب الأحمر ولكن لم يتم تحديد موعد إلى الآن.

وأضاف سو: الديبلوماسية الكويتية فريدة وتلعب دورا مميزا في حل النزاعات وإحلال السلام وهي أحد أهم عوامل تعزيز استقرار المنطقة، موضحا أن مساندة الكويت لا تقتصر على الدعم المادي فقط ولكن تمتد إلى الدعم السياسي المتعدد الأوجه من خلال الديبلوماسية الإنسانية، فإلى التفاصيل:

كيف تقيم الجهود التي تبذلها الكويت لدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟

٭ يجمع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكويت تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك، ونقدر عاليا دعم الكويت المادي السخي وإيمانها الراسخ والتزامها بالقانون الدولي لحقوق الانسان. ولقد ظلت الكويت، على مر السنين، مركزا للبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، وحكومة الكويت داعم قوي لكل المنظمات الإنسانية التي تساهم في إغاثة وتخفيف آلام المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية، وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط نجد أن الكويت في طليعة الدول الداعمة، وهذا ما يجعلها دائما في المقدمة وتغرد خارج السرب. ونعمل بشكل وثيق مع الكويت في العديد من الدول مثل «الروهينغا» في ميانمار وسورية وغيرها من المناطق والدول.

وأود أن أشير إلى أن شراكتنا مع الكويت لا تقتصر فقط على الجانب الحكومي بل لدينا أيضا تعاون وثيق مع عدد من المؤسسات الخيرية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فيها وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي تعتبر إحدى المنارات الكويتية الرائدة في مجال العمل الإنساني برئاسة الصديق العزيز د. هلال الساير وهي في طليعة الجمعيات الدولية التي تساند الفلسطينيين في غزة، كما أنهم نشطون في اليمن وسورية وغيرهما. كذلك فإن مساندة الكويت لا تقتصر على الدعم المادي فقط ولكن تمتد إلى الدعم السياسي متعدد الأوجه من خلال الديبلوماسية الإنسانية التي تعتبر الكويت رائدة فيها، ونتذكر بكل فخر الفترة التي قضتها الكويت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، علاقتنا بالكويت مميزة وشراكتنا استراتيجية وتعتبر مصدرا للقوة على صعيد جهود تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم ونحن ممتنون لهذا الدعم.

كيف تصف الديبلوماسية الكويتية؟

٭ الكويت لديها سياسة خارجية رائدة واضحة المعالم وأهداف نبيلة ولديها فهم مميز لأولوياتها، وتمتلك ديبلوماسيين من طراز فريد يمثلونها في مختلف المحافل الدولية ويعملون مع زملائنا عن كثب على الملفات الإنسانية في مختلف مناطق العالم، اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على الأرض في نحو 100 دولة ولدينا خبرة عريضة وصورة واضحة لما يحدث على أرض الواقع، ولذلك حينما نشارك الكويت ونعمل معها عن قرب في أي مشروع نحقق نجاحات كبيرة سواء في منطقة أو خارجها.

وعلى الصعيد السياسي، فإن الكويت تلعب دورا مميزا بديبلوماسيتها الفريدة في حل النزاعات وإحلال السلام، وبالتالي هي أحد أهم العوامل التي تسهم في استقرار المنطقة، ومن أبرز العوامل التي تيسر عملنا مع الكويت أنه عندما تتحدث الكويت يستمع العالم لأنها لا تسعى لمصلحة أو لتنفيذ اجندة خفية ولكنها دائما وابدا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ العامة للأمم المتحدة والتي تحافظ على الكرامة الإنسانية، ولذلك هي ديبلوماسية قوية وتعتبر قيمة مضافة وخصوصا أن الكويت قد مرت بتجربة مريرة حينما تعرضت أراضيها للغزو الغاشم، ونشعر بالفخر للعمل مع الكويت منذ يوم التحرير إلى الآن لنحل بعض القضايا المترتبة على الغزو الغاشم مثل ملف المفقودين.

هل لديكم تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؟

٭ بالفعل، لدينا تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسبق وأن مول مشروعا لنا في لبنان، وحاليا لدينا محادثات مع الصندوق الكويتي لتمويل أحد مشروعاتنا، ونحن في انتظار الموافقة، ونأمل أن ننتهي منه قريبا.

ماذا عن الحوار الإستراتيجي بينكم وبين الكويت؟ وما أبرز أهدافه؟

٭ الحوار الاستراتيجي بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والكويت بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهلال الأحمر الكويتي يهدف إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك لإغاثة المتضررين والمنكوبين في مختلف مناطق العالم. ولقد عقدنا جولتين من الحوار الاستراتيجي آخرهما كانت افتراضية في عام 2020 خلال جائحة كورونا ومازلنا نعمل على ترتيب الجولة الـ 3 من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والصليب الأحمر.

ما آخر مستجدات ملف المفقودين الكويتيين في العراق؟

٭ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولي ملف المفقودين أهمية كبرى، ولن يهدأ لها بال حتى يتم الكشف عن مصيرهم. في العراق، لدينا فريق كامل متخصص في عمليات البحث عن المفقودين ونتعاون مع الجانب العراقي في هذا الصدد كما نعمل على بناء قدراتهم العملية لمواصلة عمليات البحث. كذلك، فإن جهودنا متواصلة لاستكمال البحث ونعمل عن قرب مع وزارتي الخارجية والداخلية وبشكل وثيق، ونحظى بدعم كبير من الحكومة الكويتية للاستثمار في المزيد من التكنولوجيا لمواصلة جهود البحث، وهذا يوضح مدى اهتمام حكومة الكويت بهذا الملف، فالدعم الذي يقدمونه لنا يساعدنا على جعل عملنا أكثر احترافية.

وفي السنوات القليلة الماضية تمكنا من إغلاق العديد من قضايا المفقودين، ولقد كانت الكويت ومازالت صوتا قويا لعائلات المفقودين، فالقرار 2474 الذي أيدته الكويت عندما كانت عضوا في مجلس الأمن أصبح اليوم قرارا تاريخيا يمنح الأمل لأسر المفقودين في كل العالم.

كيف تصف المشهد الإنساني في قطاع غزة؟

٭ أهالي غزة يعيشون كابوسا غير مسبوق على مدار أكثر من 4 اشهر، وبالرغم من أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في غزة منذ ستينيات القرن الماضي وانا شخصيا عملت لمدة 3 سنوات كرئيس للعمليات فيها، إلا أن ما يحدث في غزة يمثل حدثا لم نره من قبل في تاريخ غزة، الدمار يعم كل مكان والمستشفيات تحولت إلى مقابر، البنية التحتية تم تدميرها بالكامل. أكثر من 80% من السكان أجبروا على ترك منازلهم وتم تهجيرهم قسريا بالملابس التي يرتدونها فقط ويتمركز الآن 1.5 مليون نسمة في الجنوب على الحدود المصرية ـ في المنطقة التي تمثل 20% من مساحة القطاع ـ في خيام وفي ظروف معيشية مزرية. ونحذر العالم من أن التصعيد الذي بدأ في رفح ستكون له عواقب عالمية وخيمة، ونتمنى أن تسفر الجهود الديبلوماسية عن وقف اطلاق النار.

ماذا عن دوركم في سورية والعراق واليمن؟

٭ اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدة في سورية منذ عام 1967، وتعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر العربي السوري من أجل تلبية احتياجات المتضررين من النزاع، في مجال الغذاء والمياه والصحة، ولمساعدتهم في بناء حياتهم من جديد. وتتعاون المنظمتان من أجل التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.

كما تعمل اللجنة الدولية من أجل استعادة الروابط بين أفراد العائلات التي شتتها النزاع والهجرة. وتزور عددا من السجون وتمارس أنشطة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتقدم اللجنة الدولية التوجيه والدعم للسلطات المحلية ولممارسي الطب الشرعي في مجال إدارة الرفات البشرية على نحو يكفل احترامها ويصون كرامتها. جدير بالذكر أن العمليات التي تنفذها اللجنة الدولية في سورية هي من كبرى عملياتها على مستوى العالم، إذ تضم نحو 850 موظفا يعملون في مكاتبها في دمشق وحلب والحسكة وحمص وطرطوس.

وفي العراق، تمد اللجنة الدولية يد العون للسكان النازحين واللاجئين والمدنيين في المناطق المتضررة من القتال في العراق، وتنصب جهودها على زيادة فرص هذه المجتمعات في الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيارة المحتجزين ومساعدتهم على التواصل مع عائلاتهم، ودعم جهود السلطات الرامية إلى الكشف عن مصير المفقودين من النزاعات السابقة.

وفي اليمن، وبعد مرور 8 سنوات على نشوب النزاع المسلح الذي يشهده، وتمخض عنه أعمال عنف وأزمات اقتصادية استنزفت قدرة الناس على التعامل مع الوضع ودفعت الخدمات الأساسية بالبلاد إلى حافة الانهيار، وبات 70 % من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعيش أكثر من 80 % من اليمنيين تحت خط الفقر، في ظل وضع إنساني متدهور.

وتعمل اللجنة الدولية في اليمن منذ عام 1962، حيث تقدم مساعدات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني. تدعم المنظمة بشكل أساسي المشاريع الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضعفة، وتساعد الناس على تحقيق الاستقلال المالي، وتنظم عمليات إعادة المحتجزين، وتدعم جهود إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار. ما أود أن أشدد عليه هو أن الوضع المأسوي في غزة والحاجة الماسة إلى ضخ مساعدات عاجلة أثرت سلبا على المساعدات في المناطق الأخرى.

من أجواء اللقاء

تهنئة بالأعياد الوطنية

هنأ رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، مامادو سو، الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد وللكويت وشعبها المزيد من النعم والأمن والأمان والتقدم والازدهار.

المرأة الكويتية

أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، مامادو سو أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الكويتية في المجتمع، لافتا إلى أنها مؤهلة وتتمتع بحس قيادي مميز وتسهم بشكل فاعل في نهضة مجتمعها.

الديوانية ثقافة فريدة

أشاد مامادو سو خلال اللقاء بثقافة الديوانية التي وصفها بالفريدة، والتي تعتبر من المؤسسات الاجتماعية المميزة والتي تدعم الحوار وتعكس مستوى الديموقراطية في الكويت، موضحا أن شهر رمضان شهر له نكهة خاصة في الكويت.

المطبخ الكويتي

أعرب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي عن إعجابه بالمطبخ الكويتي، موضحا أنه يعشق مجبوس اللحم بمذاقه الفريد، لافتا إلى أنه يسمع الموسيقي الكويتية ذات الإيقاعات المميزة.